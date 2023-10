Spitalele copleșite de o epidemie care afectează în principal copiii. Care este avertismentul medicilor

O creștere alarmantă a cazurilor de infecții digestive la copii a dus la o supraaglomerare a spitalelor. Zilnic, zeci de pacienți sunt internați la București și în marile orașe din provincie. În special în perioada de vară, enterovirusul și rotavirusul se răspândesc cu o viteză înfricoșătoare, provocând suferințe considerabile. Copiii mici se află printre cei mai vulnerabili la aceste afecțiuni.

Tot mai multe cazuri de infecții cu Rotavirus

Valentina Deaconu însoțită de fetița ei în vârstă de doi ani, iar acolo a primit vestea că micuța trebuie să fie internată. Diagnosticul pus de medici a fost infecție cu Rotavirus.

„A început sâmbătă seară cu 6-7 reprize de vomitat, am văzut că nu se opreşte. Ne-au făcut anitvomitiv, au hidratat-o, am plecat acasă, dimineaţă a început iar cu scaune moi, a început să vomite. E groaznic, mai ales să o vezi inertă în pat, să ceară să plece acasă… E greu”, spune Valentina Deaconu, mamă.

Alexandra se află în aceeași situație dificilă cu băiețelul ei în vârstă de 10 luni. Ei au ajuns la Serviciul de Urgență din cauza febrei ridicate a micuțului, care nu a cedat nici în urma tratamentului administrat până atunci.

„Acasă sigur nu aveam ce să-i fac. Am încercat să-i scad febra, cu duşuri, dezbrăcat, şi aşa nu ceda. Iar când a cedat am venit urgent. Era foarte deshidratat, că el a vomitat până am ajuns aici, nu s-a oprit”, povesteşte o altă mamă.

Importanța recunoașterii semnelor de deshidratare severă la copii

Pediatrul Mihai Craiu subliniază importanța conștientizării pentru părinți, astfel încât aceștia să poată recunoaște când situația necesită o intervenție urgentă din partea medicilor. Deshidratarea severă poate fi un semn al unei probleme grave și trebuie tratată prompt pentru a preveni complicații, potrivit .

„Locul este undeva între abdomen şi torace. Folosim aceste trei degete şi facem un pliu cutanat, apoi ca şi cum am stoarce pilea şi dăm drumul. Dacă rămâne aşa, asta se numeşte un pliu persistent şi copilul este foarte deshidratat. În mod normal, pielea se duce repede la loc. Şi trebuie să meargă la spital, nu poate fi tratat acasă cu siguranţă”, avertizează Mihai Craiu, pediatru.

Simptomele infecţiilor digestive

febră

greaţă

vărsături

scăderea cantităţii de urină

Infecţiile cu virusuri digestive sunt în creştere. O mare parte dintre copiii internaţi în spital prezintă simptome similare. „Uscăciunea mucoaselor, a ochilor, buzelor, limbii, împreună cu scăderea cantităţii de urină şi cu modificarea pliului cutanat, adică pilea devine mai flască. Cei mai mulţi copii au şi probleme de tolerenţă digestivă, adică fie au greaţă şi nu vor să mănânce, fie chiar au vărsături”, adaugă Mihai Craiu, pediatru.

Pentru a evita situațiile în care copiii necesită spitalizare, părinților li se recomandă să fie atenți și să prevină infectarea celor mici.

„Şi lichidele pot să transmită şi să fie contaminate cu agenţi patogeni. Atenţie, orice aliment – dacă stă foarte mult timp în căldură – înseamnă un risc potenţial, chiar dacă nu iei în calcul că, de exemplu, bananele ar trebui să stea la frigider”, spune Adrian Marinescu, infecţionist.

Medicii recomandă imunizarea copiilor împotriva Rotavirusului, o infecție care poate provoca gastroenterită și complicații grave la sugari și copii mici. Cu toate că vaccinul nu este gratuit, este recomandat să fie administrat copiilor până la vârsta de 6 luni.

Prețul unei doze de vaccin împotriva Rotavirusului este de aproximativ 250-270 de lei. Această investiție în sănătatea copilului tău poate ajuta la prevenirea infecțiilor și complicațiilor asociate acestei boli. Prin imunizare, poți reduce riscul de gastroenterită, deshidratare și necesitatea spitalizării.