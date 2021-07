Spitalul Universitar de Urgență București și clădirea UMF Carol Davila, iluminate în culorile ce marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei (FOTO)

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitelor a fost sărbătorită în data de 28 iulie, iar Spitalul Universitar de Urgență București și clădirea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila au fost iluminate în culorile specifice și au afișat mesaje dedicate evenimentului.

„Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei! Tratamentul îți poate salva viața! Hepatita nu așteaptă!”, a fost mesajul scris pe cele două clădiri.

În întreaga lume, mor aproximativ 1,4 milioane de oameni pe an. Totodată, în întreaga lume, hepatita virală B și C afectează 325 de milioane de oameni pe an, potrivit datelor oferite de OMS în 2019.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, marcată la București

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei a fost serbată și la București. Clădirea Spitalului Universitar de Urgență București, dar și a UMF Carol Davila au fost iluminate în albastru și au afișat mesajele campaniei: Tratamentul îți poate salva viața! Hepatita nu așteaptă!

În 2008, ziua de 28 iulie a fost declarată Ziua Mondială a Hepatitei, la inițiativa Alianței Mondiale pentru Hepatita.