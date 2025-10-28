Sportul românesc este în doliu după decesul unui mare campion care a reprezentat România la șase Olimpiade de șah. Unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români a murit la 78 de ani.
Marele campion de șah Mihai Șubă a murit, duminică, la vârsta de 78 de ani. După moartea sa, sportul românesc este în doliu. Mihai Șubă a reprezentat România la șase ediții ale Olimpiadei de Șah, între 1978 și 1992, și s-a confruntat cu marii maeștri ai lumii. Moartea sa a fost anunțată de reprezentanții Federației Române de Șah, într-un mesaj pe Facebook.
„A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc”, au transmis reprezentanții Federației Române de Șah.
Potrivit mesajului, regretatul sportiv a fost campion la României în trei rânduri și a fost desemnat mare maestru în anul 1978. Mihai Șubă a ocupat locul trei în Interzonalul de la Las Palmas (1982). Totodată a reușit performanța să rămână neînvins în confruntările cu marii maeștri Garry Kasparov și Anatoli Karpov.
„Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă”, se mai arată în mesajul de condoleanțe.
Sportul românesc este în doliu după Mihai Şubă, un mare jucător de șah, un intelectual rafinat, om cald și plin de umor.
„Pentru prietenii și colegii lui, «Șubiță» a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost anunțul Federației Române de Șah.
Marele maestru s-a născut în 1947, în Bucureşti. Federaţia Internaţională de Şah i-a conferit titlul de Maestru Internaţional în 1975. El a mai obținut distincţia de Mare Maestru Internaţional în 1978. A câştigat campionatul naţional de şah în 1980, 1981 şi 1985. Mihai Şubă a terminat pe primul loc la turneele de la Dortmund (1983), Praga (1985) şi Timişoara (1987).
În anul 1988 a plecat din România și a cerut azil politic în Marea Britanie. A reprezentat Anglia, la turneul european pe echipe din 1989. După căderea comunismului, în anul 1992, Mihai Şubă a început să evolueze din nou pentru România.
În cariera sa, Mihai Șubă a rerușit câteva partide remarcabile împotriva celor mai mari nume ale șahului mondial în anii ’80. Este vorba despre super-campionii Garry Kasparov și Anatoli Karpov.