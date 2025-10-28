B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade

Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 17:52
Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
Cuprins
  1. Sportul românesc este în doliu
  2. Un mare sportiv a murit

Sportul românesc este în doliu după decesul unui mare campion care a reprezentat România la șase Olimpiade de șah. Unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români a murit la 78 de ani.

Sportul românesc este în doliu

Marele campion de șah Mihai Șubă a murit, duminică, la vârsta de 78 de ani. După moartea sa, sportul românesc este în doliu. Mihai Șubă a reprezentat România la șase ediții ale Olimpiadei de Șah, între 1978 și 1992, și s-a confruntat cu marii maeștri ai lumii. Moartea sa a fost anunțată de reprezentanții Federației Române de Șah, într-un mesaj pe Facebook.

„A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc”, au transmis reprezentanții Federației Române de Șah.

Potrivit mesajului, regretatul sportiv a fost campion la României în trei rânduri și a fost desemnat mare maestru în anul 1978. Mihai Șubă a ocupat locul trei în Interzonalul de la Las Palmas (1982). Totodată a reușit performanța să rămână neînvins în confruntările cu marii maeștri Garry Kasparov și Anatoli Karpov.

„Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă”, se mai arată în mesajul de condoleanțe.

Un mare sportiv a murit

Sportul românesc este în doliu după Mihai Şubă, un mare jucător de șah, un intelectual rafinat, om cald și plin de umor.

„Pentru prietenii și colegii lui, «Șubiță» a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost anunțul Federației Române de Șah.

Marele maestru s-a născut în 1947, în Bucureşti. Federaţia Internaţională de Şah i-a conferit titlul de Maestru Internaţional în 1975. El a mai obținut distincţia de Mare Maestru Internaţional în 1978. A câştigat campionatul naţional de şah în 1980, 1981 şi 1985. Mihai Şubă a terminat pe primul loc la turneele de la Dortmund (1983), Praga (1985) şi Timişoara (1987).

În anul 1988 a plecat din România și a cerut azil politic în Marea Britanie. A reprezentat Anglia, la turneul european pe echipe din 1989. După căderea comunismului, în anul 1992, Mihai Şubă a început să evolueze din nou pentru România.

În cariera sa, Mihai Șubă a rerușit câteva partide remarcabile împotriva celor mai mari nume ale șahului mondial în anii ’80. Este vorba despre super-campionii Garry Kasparov și Anatoli Karpov.

Tags:
Citește și...
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Eveniment
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
Eveniment
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
Eveniment
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Eveniment
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Eveniment
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Eveniment
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Eveniment
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Eveniment
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Eveniment
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
Eveniment
Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
Ultima oră
19:08 - Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
18:59 - Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
18:55 - Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
18:55 - Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
18:27 - Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
18:20 - Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
18:19 - Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
18:14 - Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
18:00 - Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
17:42 - Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean