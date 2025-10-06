Statistică îngrijorătoare la nivelul care vizează utilizarea țigărilor electronice la nivel global. Potrivit sursei citate, adolescenții sunt de nouă ori mai dispuși să folosească instrumente de vapat decât persoanele adulte.

Statistică îngrijorătoare pe tema țigărilor electronice

Cel puţin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 şi 15 ani utilizează ţigări electronice la nivel global. Această statistică îngrijorătoare arată că tinerii sunt, în medie, de nouă ori mai predispuşi să vapeze decât adulţii, a precizat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit Reuters. Documentul are la bază date statistice colectate în ţări unde există astfel de informații.

În prima estimare privind utilizarea ţigărilor electronice, OMS a arătat că, în prezent, există peste 100 de milioane de persoane, la nivel global, care folosește țigări electronice. Între acestea, cel puţin 86 de milioane sunt adulți care locuiesc în țări cu venituri ridicate.

Pe de altă parte, arată datele colectate la nivelul OMS, utilizarea tutunului la nivel global, continuă să se diminueze. Numărul persoanelor care fumează sau consumă tutun a scăzut la 1,2 miliarde în 2024 de la 1,38 de miliarde în anul 2000.

Reducerea consumului de tutun a fost influențată de introducerea unor din ce în ce mai stricte cu privire la acest subiect. În schimb, arată această statistică, industria a recurs la produse alternative, cum ar ţigările electronice, pentru a compensa scăderea vânzărilor.

Cum atrag producătorii de tutun consumatorii

În condițiile în care OMS constată, prin noua statistică, faptul că numeroși adolescenți se îndreaptă spre țigările electronice, companiile producătoare de se apără spunând că se adresează fumătorilor adulţi. Potrivit acestora, dispozitivele de vapat au rolul de a-i ajuta să renunțe la fumatul clasic și, implicit la problemele de sănătate pe care le implică țigările de tutun.

Specialiștii atrag atenția că țigările electronice au efecte la fel de nocive deoarece determină un val de dependență de nicotină. Avertismentul vine din partea Etienne Krug, directorul Departamentului pentru determinanţi ai sănătăţii, promovare şi prevenţie din cadrul OMS.

„Sunt promovate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, dar în realitate, atrag copiii către nicotină mai devreme, subminând progresul realizat în ultimele decenii”, a spus Etienne Krug.

Noua statistică OMS arată că guvernele şi autorităţile sanitare se confruntă cu problema echilibrării potenţialelor beneficii şi riscuri ale ţigărilor electronice. Este vorba despre folosirea acestora de tineri, care devin dependenți de nicotină. Există și voci care spun că ţigările electronice sunt eficiente în ceea ce priveşte ajutarea fumătorilor să renunţe la acest viciu.

Statistică despre o efectul țigărilor electronice

Un studiu realizat în 2024 de Cochrane, o reţea non-profit de cercetători din domeniul sănătăţii, arată că fumătorii au mai multe şanse să renunţe la fumat dacă utilizează ţigări electronice. Această statistică arată că numărul celor care au renunțat la fumat este mai mare, în comparaţie cu cei care au apelat la tradiţionalii plasturi sau la guma de mestecat.

Studiul nu este tocmai concludent, au avertizat autorii, deoarece necesită mai multe informații și date cu privire la efectele asupra sănătăţii pe termen lung. Astfel de informații nu sunt încă cunoscute.

OMS a avertizat că unul din cinci adulţi, la nivel global, consumă în produse din tutun. Organizația a făcut apel la o aplicare mai strictă a măsurilor de control al tutunului şi la reglementarea produselor noi cu nicotină, cum ar fi ţigările electronice.