Viziunea artistică a lui Brâncuși rămâne actuală și astăzi! Luna trecută, un caiet de schițe al a fost descoperit în Olanda. Descoperirea a fost făcută într-o colecție privată, notează .

Caietul conține 39 de schițe, nouă semnături și cinci notițe ale artistului. Specialiștii Asociației Arheologice Franceze afirmă că documentul are o valoare majoră pentru istoria artei moderne.

De ce sunt caietele lui Brâncuși considerate atât de rare și valoroase

Caietele lui Constantin Brâncuși sunt rare, deoarece foarte puține exemplare sunt documentate și păstrate astăzi în colecțiile publice internaționale. Caietul descoperit în Olanda provine din dulapurile unui colecționar de artă care a trăit în prima jumătate a secolului trecut. Documentul surprinde practica grafică a artistului și oferă detalii esențiale despre modul în care Brâncuși își construia formele.

Specialiștii cred că manuscrisul datează din anii 1908–1916, perioadă în care sculptorul lucra intens în Franța. Inscripția de pe copertă indică adresa atelierului său celebru, „54 rue du Montparnasse în Paris”, un reper artistic important.

Aproape patruzeci de schițe din interior par a fi „studii pregătitoare și cercetări formale”, precursoare ale lucrărilor Nou-născut, Muza adormită și Sărutul.

Cum dezvăluie aceste schițe metodele mai puțin cunoscute ale sculptorului

Schițele ar fi fost executate „în grafit, creion colorat și cerneală indiană ”, tehnică rar utilizată de Brâncuși în . Cerneala indiană apare mai ales pe verso-ul paginilor, indicând zone experimentale separate de desenele principale ale caietului.