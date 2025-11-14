B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
14 nov. 2025, 16:32
Sursa Foto: Wikipedia
Cuprins
  1. De ce sunt caietele lui Brâncuși considerate atât de rare și valoroase
  2. Cum dezvăluie aceste schițe metodele mai puțin cunoscute ale sculptorului
  3. Cine a fost Constantin Brâncuși și de ce este considerat un pionier al artei moderne

Viziunea artistică a lui Brâncuși rămâne actuală și astăzi! Luna trecută, un caiet de schițe al marelui sculptor a fost descoperit în Olanda. Descoperirea a fost făcută într-o colecție privată, notează Le Figaro.

Caietul conține 39 de schițe, nouă semnături și cinci notițe ale artistului. Specialiștii Asociației Arheologice Franceze afirmă că documentul are o valoare majoră pentru istoria artei moderne.

De ce sunt caietele lui Brâncuși considerate atât de rare și valoroase

Caietele lui Constantin Brâncuși sunt rare, deoarece foarte puține exemplare sunt documentate și păstrate astăzi în colecțiile publice internaționale. Caietul descoperit în Olanda provine din dulapurile unui colecționar de artă care a trăit în prima jumătate a secolului trecut. Documentul surprinde practica grafică a artistului și oferă detalii esențiale despre modul în care Brâncuși își construia formele.

Specialiștii cred că manuscrisul datează din anii 1908–1916, perioadă în care sculptorul lucra intens în Franța. Inscripția de pe copertă indică adresa atelierului său celebru, „54 rue du Montparnasse în Paris”, un reper artistic important.

Aproape patruzeci de schițe din interior par a fi „studii pregătitoare și cercetări formale”, precursoare ale lucrărilor Nou-născut, Muza adormită și Sărutul.

Cum dezvăluie aceste schițe metodele mai puțin cunoscute ale sculptorului

Schițele ar fi fost executate „în grafit, creion colorat și cerneală indiană, tehnică rar utilizată de Brâncuși în lucrările sale. Cerneala indiană apare mai ales pe verso-ul paginilor, indicând zone experimentale separate de desenele principale ale caietului.

Materialul, niciodată publicat, a fost trimis unui comitet internațional care va analiza riguros procesul creativ al sculptorului modernist. Caietul descoperit completează alte 22 de schițe, formând împreună un corpus divers de 61 de desene.

Autenticitatea a fost stabilită prin comparații cu arhivele Pompidou, Biblioteca Kandinsky și corespondența autografă deja cunoscută.

Cine a fost Constantin Brâncuși și de ce este considerat un pionier al artei moderne

Constantin Brâncuși a fost un sculptor român esențial al secolului douăzeci, cunoscut pentru stilul său modern, simplificat și profund original. Artistul s-a născut în 1876 la Hobița și s-a format ulterior la Paris, unde și-a definit limbajul sculptural modern.

Printre lucrările sale celebre se numără Sărutul, Muza adormită, Pasărea Măiastră și Coloana fără sfârșit, admirate internațional astăzi. Brâncuși a murit în 1957 la Paris, lăsând un patrimoniu artistic care continuă să influențeze sculptura modernă în întreaga lume.

