Agitația din piețe anunță, an de an, apropierea Paștelui mai bine decât orice calendar. Printre tarabe pline și miros de produse proaspete, românii își aleg cu grijă ingredientele pentru masa festivă.
Lactatele rămân în topul preferințelor în această perioadă. Ouăle sunt, de asemenea, la mare căutare, fiind baza multor preparate tradiționale. În Piața Obor, oferta este generoasă, iar prețurile diferă în funcție de produs și de cererea tot mai mare din aceste zile.
Ce prețuri au brânzeturile în Piața Obor
În apropierea sărbătorilor, tarabele cu brânzeturi devin tot mai aglomerate. Cumpărătorii caută produse proaspete și gustoase pentru masa de Paște. Oferta este variată și acoperă toate preferințele, de la sortimente tradiționale la opțiuni mai rafinate.
Telemeaua de oaie maturată, cunoscută pentru gustul său intens, se vinde la aproximativ 53 de lei/kg, în timp ce varianta proaspătă este mai accesibilă, în jur de 43 de lei/kg. Cei care preferă variante mai ușoare pot opta pentru telemeaua de vacă, care costă aproximativ 25 de lei/kg.
O altă opțiune este telemeaua de capră proaspătă, disponibilă la circa 40 de lei/kg.
Și cașul rămâne un produs foarte căutat în această perioadă. Cel de oaie, ușor sărat și plin de savoare, ajunge la aproximativ 38 de lei/kg. Cașul dulce de vacă este mai prietenos cu bugetul, fiind vândut la aproximativ 25 de lei/kg.
În cazul cașcavalului, diferențele de preț sunt destul de vizibile. Variantele din lapte de vacă pornesc de la 20 de lei/kg. Pentru specialități precum cașcavalul tip „buric”, cumpărătorii pot plăti chiar și până la 58 de lei/kg, informează cancan.ro.
Cât costă ouăle pentru masa de Paște
Pe măsură ce se apropie sărbătorile, ouăle devin unul dintre cele mai cumpărate produse din piețe, fiind esențiale pentru preparatele tradiționale și pentru masa festivă. Prețurile diferă în funcție de dimensiune și tip, astfel că ouăle de găină din categoria L se vând, de regulă, între 1,30 și 1,50 lei bucata, în timp ce ouăle XL ajung în jur de 1,50 lei, potrivit sursei menționate.
Pentru cei care caută alternative sau vor să aducă un plus de rafinament mesei, ouăle de prepeliță câștigă tot mai mult teren. Acestea sunt disponibile la aproximativ 10 lei pentru un set de 24 de bucăți, devenind o opțiune populară în această perioadă.