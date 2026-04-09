În apropierea sărbătorilor, tarabele cu brânzeturi devin tot mai aglomerate. Cumpărătorii caută produse proaspete și gustoase pentru . Oferta este variată și acoperă toate preferințele, de la sortimente tradiționale la opțiuni mai rafinate.

Telemeaua de oaie maturată, cunoscută pentru gustul său intens, se vinde la aproximativ 53 de lei/kg, în timp ce varianta proaspătă este mai accesibilă, în jur de 43 de lei/kg. Cei care preferă variante mai ușoare pot opta pentru telemeaua de vacă, care costă aproximativ 25 de lei/kg.

O altă opțiune este telemeaua de capră proaspătă, disponibilă la circa 40 de lei/kg.

Și cașul rămâne un produs foarte căutat în această perioadă. Cel de oaie, ușor sărat și plin de savoare, ajunge la aproximativ 38 de lei/kg. Cașul dulce de vacă este mai prietenos cu , fiind vândut la aproximativ 25 de lei/kg.

În cazul cașcavalului, diferențele de preț sunt destul de vizibile. Variantele din lapte de vacă pornesc de la 20 de lei/kg. Pentru specialități precum cașcavalul tip „buric”, cumpărătorii pot plăti chiar și până la 58 de lei/kg, informează cancan.ro.