Ştefan Bănică Jr., Emilia Popescu, Pavel Bartoş și Demeter Andras, la lansarea ”Aplauze pentru poet 2022”, un proiect inedit de promovare a poeziei româneşti (VIDEO, FOTO)

Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Emilia Popescu, Florin Piersic, George Mihăiţă, Alexandru Repan, Marius Manole, Ştefan Bănică, Demeter András, Pavel Bartoş sunt actorii care s-au alăturat sau revin în proiectul Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet. Noul modul a fost lansat oficial chiar azi, 27 septembrie.

Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet este un proiect inedit, de promovare a poeziei româneşti clasice şi moderne, pentru publicul autohton, dar şi internaţional şi poate fi accesat online la adresa sau .

Producţie a Asociaţiei culturale The Culture Club, în parteneriat cu Pro Contemporania, cu sprijinul JTI, proiectul a fost realizat de o echipă coordonată de Ovidiu Miculescu – producător general şi Oltea Şerban-Pârâu – producător executiv, filmările anului 2022 desfășurânsu-se la sălile ArCuB şi CreART, producţiile fiind semnate de Virgil Oprina – director de imagine / montaj și Attila Vizauer – regia artistică.

Ovidiu Miculescu: ”Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet” nu ar fi fost posibil fără acești mari actori ai României

„Asemeni lunii, poezia nu face reclamă la nimic. Iar daca Galileo ar fi spus ca “pământul se învârte” în versuri probabil că Inchiziția l-ar fi lăsat în pace. Tarantino spunea cândva ca “nu se poate scrie poezie pe computer”… Posibil. Noi am încercat să spunem poezie prin computer, telefon, tabletă…, în on-line. Am început acest proiect în pandemie, atunci când online-ul era aproape singurul mod de comunicare fără limite sau limitări. Și lumea a ascultat poezie pe computer. Am încercat, atât cat ne-am priceput, să aducem magia cuvintelor în fața dumneavoastră și evitând cearta cu ceilalți am evitat retorica; am preferat să ne certăm cu noi înșine și să dăm la iveală poezia.

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără acești mari actori ai României care au avut bunăvoința, gentilețea și bucuria de a rosti versuri. Eu nu cred că exista actori mari care să nu poată să spună poezie. Mă înclin în fața lor, le multumesc de o mie de ori și îi asigur că au contribuit esențial la un fapt de cultură românească autentic, necesar și absolut excepțional. Asta si pentru că, știința este pentru cei care învață…poezia este pentru cei ce știu. Iar așa cum poeții sunt mari dacă au cititori mari, vă Invit să pierdeți sau mai bine zis să câștigați ceva timp văzând și ascultând poezie românească”, a declarat Ovidiu Miculescu, producător general al proiectului, în cadrul evenimentului de lansare a noului modul:

Despre proiectul ”Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet”

„Toţi cei care ne-am implicat în proiectul Aplauze pentru poet jucăm un rol mai puțin obișnuit pentru fiecare dintre noi. Actorii sunt cei care slujesc poetul în acest proiect şi nu invers. Există o generație, a celor născuți după 2000, pentru care dacă ceva nu e prezentat în format video, atunci nu există. Vom continua și în 2023. Proiectul se dezvoltă foarte mult și în alte limbi, pentru că am avut încă de la început în minte să deschidem poezia românească și către alte culturi. Toți actorii care au participat până acum sunt actori minunați, remarcabili. Avem în continuare nume mari pe care să le invităm pe viitor în proiect”, a adăugat Oltea Şerban-Pârâu, producător executiv:

„Rostirea este o dimensiune extraordinară a poeziei. În această perioadă de propagandă prozaică, avem senzația că poezia a dispărut. Nu se mai citește, nu se mai ascultă poezie. Învățarea este un proces foarte dificil în zilele noastre. În perioada pandemiei, am „văzut” o idee, aceea de a ne reîntoarce la poezie și de a o restitui și nouă, dar și noii generații, care intră des în online. Este o sinergie între vechi și nou. Proiectul e simplu și generos, de aceea am decis să îl susținem. Ne-am dori să devină, ca și alte proiecte sprijinite de JTI, un reper cultural care să continue peste ani. Multe poezii sunt rostite de mai multe ori, pentru că fiecare actor aduce propriul mod de interpretare. Creația actoricească poate aduce sensuri noi celor inițiale.”, a precizat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria:

„Aceste poezii au fost redate într-un mod care mi-a produs o mare bucurie. Sunt situații în viață din care nu trebuie să lipsești, ceea ce spune multe despre valoarea lor, iar a spune Eminescu în limba maghiară este important. M-am hotărât să-mi revizuiesc cunoștințele de limba franceză, limba engleză. Pentru oricine care va fi solicitat în acest proiect, va fi o bucurie sa se implice si cred ca nu va exista vreun actor care sa refuze”, a spus actorul Demeter Andras:

„Este o șansă, o foarte mare bucurie să mai poți spune poezie în ziua de azi. Eu mă apropii de poezie cu timiditate. Este o bucurie să rostești poezie în limba franceză. Vreau să fac parte și din edițiile viitoare. E o rupere din context, în timpurile ciudate pe care le trăim”, a declarat actrița Emilia Popescu:

„M-am bucurat foarte mult de acest proiect, ca un copil. Poezia face parte din viața oricărui actor. Odată ce ai dat la Institutul de Teatru, trebuie să reciți. Unde sunt recitalurile lui Ion Caramitru, Johnny Răducanu, Adrian Pintea? Îmi lipsesc. De foarte mulți ani am în minte să realizez un recital de muzică și poezie. Acest proiect, Aplauze pentru poet, mi-a sporit foamea să fac ce mi-am propus. Fiecare actor își impune amprenta recitând o poezie. Este important că suntem aici mai multe generații. Generația actuală este deșteaptă, dar are nevoie de îndrumare. Nu am spus niciodată o poezie unei camere, dar a fost o experiență plăcută. Voi participa în acest proiect și pe viitor.”, a spus actorul Ștefan Bănică:

„Sunt momente, așa cum a spus și ante-vorbitorul meu, proiecte, din care e musai să faci parte. Nu sunt un mare recitator. Ultima dată am recitat în facultate, o poezie de Tudor Arghezi. M-a onorat această invitație, a fost un exercițiu, am avut foarte multe emoții.”, a spus actorul Pavel Bartoș:

Actrițele Maia Morgenstern și Medeea Marinescu au transmis participanților mesaje video.

„Aplauze pentru poet înseamnă poezie. Aplauze pentru poet înseamnă un proiect excepțional. Sunt bucuroasă, sunt mândră să fi fost invitată să iau parte la acest proiect alături de actori, actori din diferite generații. Aplauze pentru proiect e un act cultural. E un act de restituire. Merită! Merită să ne apropiem de poezie, să nu uităm să spunem poezie. Poezia e aici. Poezia e românească: poezie clasică, poezie modernă, în interpretări excepționale. Suntem actori și spunem poezie. Sperăm să va îndrăgostiți, să va reîndrăgostiți de acest gen, pe nedrept poate uitat, lăsat în urmă: poezia! Aplauze pentru poet este o punte peste generații. Va așteptăm! Pe această platformă puteți găsi interpretări excepționale, puteți găsi poezia.”, a transmis actrița Maia Morgenstern în mesajul video.

„Aplauze pentru poet mi se pare un proiect necesar. Și acum nu vorbește doar mama a doi băieți care acum fac cunoștință cu poezia, ci vorbește un om care a descoperit-o acum mulți ani și care s-a bucurat și a fost modelat de poezia citită sau ascultată. Un proiect în care sunt readuși la lumină poeți clasici, poezie clasică, mai mult sau mai puțin cunoscută și poezie contemporană, așa cum e și cazul meu în acest proiect. Recit din poeziile a doi imenși poeți: Nina Cassian și Emil Brumaru, pe care am avut și ocazia să îl cunosc personal. Este un proiect care adună actori pe care i-ați văzut în filme, în teatru, pe care puteți să îi descoperiți acum spunând poezie: o poezie importantă. Aplauze pentru poet este important și din perspectiva unei societăți care are nevoie de cultură. Are nevoie să își educe generațiile mai tinere, făcându-le cunoștință cu această lume mirifică a poeziei”, a transmis la rândul său actrița Medeea Marinescu.

”Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet”, colecție de recitaluri actoricești de excepție

Seria anului 2022 a proiectului Aplauze pentru poet se compune dintr-o serie de recitaluri actoricești video, care punctează repere poetice din cultura română. În acest an, apar pe portalul menționat pagini dedicate poeţilor Miron Radu Paraschivescu, recită Ştefan Banică, Nina Cassian – poezii în lectura Medeei Marinescu, Benjamin Fondane şi Paul Celan, versuri în interpretarea Maiei Morgenstern, Emil Brumaru, în versiuni foarte diferite, semnate de Medeea Marinescu şi Marius Manole, Gellu Naum, tălmăcit de Marius Manole sau Traian Demetrescu, revelat de Pavel Bartoş. Printre noile apariţii, o poziţie specială e ocupată de recitalul lui Florin Piersic, care aduce completări paginilor existente, cu poezii de Coşbuc şi Minulescu, dar deschide și pagini noi, cu versuri de Adrian Păunescu, Leonida Lari, Costache Ioanid, Dominic Stanca. De noi abordări interpretative, adăugând şi alte poezii din volumele acestora, se bucură lirica lui Ion Minulescu, George Topârceanu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Marin Sorescu sau Mihai Eminescu. Alte elemente de noutate sunt momentele de poezie românească tradusă în limba franceză – interpretează Emilia Popescu – sau în limba maghiară – recită Demeter András.

Alături de versiunile în engleză existente deja pe portal, acestea lărgesc deschiderea internaţională a proiectului. Recitalurile, filmate pe parcursul anilor 2021 și 2022, sunt prefațate de o scurtă prezentare scrisă a fiecărui poet și ilustrate cu fotografii de arhivă, fragmente de manuscris şi comentarii bilingve despre arta sa poetică.

La filmările din 2021, au participat inițial actorii Ion Caramitru, Mircea Rusu, Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu, iar într-o a doua etapă Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Mihai Mălaimare, Constantin Chiriac, Cristian Şofron, o parte dintre poezii fiind prezentate şi în limba engleză, în lectura lui Michael Pennington şi Anamaria Marinca.