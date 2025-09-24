Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat miercuri noi uniforme de serviciu pentru controlorii de bilete ai Societății de Transport București (STB).

Ce anunț a făcut Stelian Bujduveanu

Anunțul primarului general a fost însoțit de câteva fotografii din care reiese că, într-adevăr, controlorii STB – atât femei, cât și bărbați – au început deja să lucreze în noile uniforme.

„STB se schimbă pentru voi, bucureșteni!

După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB.

De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun”, a anunțat primarul general, Stelian Bujduveanu, în postat pe Facebook.

Cum au reacționat bucureștenii

Anunțul lui Stelian Bujduveanu a fost urmat de un val de critici la adresa STB:

Cu privire la schimbarea uniformelor, „trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari cu gleznuțele goale, doamnele îmbrăcate ca samsarii la piață”, susține un călător.

„Ar trebui schimbată atitudinea dumnealor! Nu ar trebui, este obligatoriu”, recomandă o călătoare, referindu-se la controlorii de la STB.

Un alt călător îi adresează primarului o întrebare ironică, în care pare să ceară lămuriri suplimentare: „Cât rămâne șpaga la controlori? Jumătate din amendă, un sfert, cât are omul la buzunar? Să știm un tarif”.

”Este foarte bine că au uniformă ca să-i vedem mai bine, însă lipsa lor de educație și tupeul nu se compensează.”

”Măsura asta este la fel ca și logoul Poștei Române. Pe afară e vopsit gardul, în transport dorm boschetarii”.

”Fix ce lipsea uniforma nouă”

”Așa și trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari cu gleznuțele goale, doamnele îmbrăcate ca samsarii la piață”.

”Asta sună ca povestea de la Poșta Română, și uniformele par asemănătoare. Urmează niste tik-tokuri cu angajații STB iar apoi schimbarea siglei STB pentru 50.000€?”

”Uniforme le trebuiau că maniere nu au!”

”Bani cheltuiți aiurea”.