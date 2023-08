STENOGRAME. Cum au încercat oamenii lui ÎPS Teodosie să obțină demiterea lui Vasile Bănescu. Eugen Tănăsescu: „Să afle patriarhu’ ce hram poartă Bănescu”

O serie de înregistrări făcute în Arhiepiscopia Tomisului de un apropiat al instituției arată că în arhiepiscopie s-au pus la punct planuri pentru îndepărtarea lui Vasile Bănescu din funcția de purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Bănescu și Înaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, , mai ales în ultimele luni, pe mai multe subiecte, primul criticând deschis ieșirile publice ale celuilalt.

Înregistrările în cauză mai arată că o anume „clarvăzătoare” Aneta Badiu, fost consul al României în Israel, ar avea o mare influență în deciziile pe care Teodosie le ia.

De altfel, Eugen Tănăsescu din funcția de purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, după ce în presă a apărut o convorbire telefonică în care lasă să se înțeleagă că această clarvăzătoare face legea în Arhiepiscopie și că îl influențează pe IPS Teodosie: „Mie nu-mi place atitudinea ei, genul ăsta de om îmi repugnă. O văd cum stoarce informații“.

Între 2009-2014, Aneta Badiu a fost consul coordonator al Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, fiind atunci acuzată că are o atitudine disprețuitoare față de cei care îi cereau ajutorul la consulat. Numele ei apare și în dosarul Nazarcea, în care Teodosie a fost acuzat de fapte de corupție. În 2008, Aneta Badiu a fost angajată de Corneliu Vadim Tudor, iar presa relata la acea vreme că ea se ocupa cu „ghicitul viitorului”.

Cum au plănuit cei din Arhiepiscopia Tomisului îndepărtarea lui Vasile Bănescu

Una dintre înregistrări surprinde momentul în care Tănăsescu vorbește despre Aneta Badiu și despre modul în care Tomisul a încercat să-l determine pe Patriarhul Daniel să-l demită pe Vasile Bănescu, informează

Tănăsescu: „Ea (Aneta Badiu n.red.) a venit de la București să vorbească … dar a zis ca să fiu și eu de față ca să vorbim despre chestia asta: mesajul patriarhului și scandalul cu Bănescu. Am zis: Doamnă, am senzația că patriarhul chiar nu știe ce e cu Bănescu. El, acolo, e băgat cu Baconschi, cu (…), poate e cazul… Și a zis: da, foarte bine. Hai să-i scriem. Te rog să-i faci o scrisoare imediat. …. A mai avut o idee, dar am zis nu. Ei sunt frați, să se ducă înaltul (IPS Teodosie n.red.) la patriarh, să-și vorbească ca frații. Să discute, să lămurească problema. Este sub demnitatea lui să comunice cu patriarhul prin alții. Între ierarhi nu există intermediari. Foarte bună ideea, a zis. I-a zis lu’ înaltu’: vă duceți la ăsta… Înaltu’ a zis: mă duc. Înaltu’ era ca un copil. Probabil l-a ajutat foarte mult că de aici i se trage influența … că un om care te ajută, asculți de el. Dar mai scapă și ea prin porumb”.

Tănăsescu spune apoi că a scris această scrisoare care, dar, până la urmă, nu a mai fost trimisă patriarhului: „Am scris scrisoarea, am dat-o ca să afle patriarhul ce hram poartă Bănescu. Altceva nu aveam ce să zic. Era o scrisoare din partea înaltului în care el era nemulțumit de faptul că, deși pare că el l-a atacat pe Bănescu, de fapt cel atacat a fost el. Și că Bănescu este cu două fețe și a avut niște luări de poziție de care nu s-a dezis, iar în concluzie, patriarhul să dispună. Poate patriarhul nu știe ce a zis Bănescu”.

Cum se apără Arhiepiscopia Tomisului, prin avocatul Cuculis

Avocatul Arhiepiscopului Tomisului, Adrian Cuculis, a transmis că nu există şi nu a existat o colaborare între ÎPS Teodosie şi Aneta Badiu și că s-a încercat o decredibilizare a lui ÎPS Teodosie şi a Arhiepiscopiei prin prezentarea unor înregistrări trunchiate.

„Fără ştirea conducerii Arhiepiscopiei Tomisului, interlocutoarea fostului purtător de cuvânt din înregistrările apărute în spaţiul public a exercitat, cel mai probabil din iniţiativă proprie, o formă de voluntariat, ajutând, ocazional, la Radio Dobrogea pe probleme tehnice de IT şi promovarea activităţilor Arhiepiscopiei.

De asemenea, apreciem că, având în vedere că serviciile acesteia nu au mai fost solicitate, s-a încercat o decredibilizare a

Înaltpreasfinţitului Teodosie şi a Arhiepiscopiei prin prezentarea unor înregistrări trunchiate şi posibil şi modificate, activitate generată în scop de răzbunare pentru faptul ca nu i-au mai fost solicitate serviciile.

Facem această precizare bazându-ne pe faptul că înregistrările trunchiate au fost făcute după întreruperea relaţiilor dintre fostul purtător de cuvânt şi colaboratoarea sa”, a mai transmis avocatul Cuculis, citat de Dobrogea Live.

Cât despre presupusa relație Teodosie – Badiu, acesta a explicat: „Se cunoaşte faptul că Arhiepiscopia Tomisului organizează periodic călătorii ecumenice în Israel. Înaltpreasfinţitul Teodosie, personal, cât şi pelerinii aflaţi în Ţara Sfântă, în decursul timpului, au fost primiţi ocazional şi de către reprezentanţi ai României în Israel, relaţiile create fiind exclusiv protocolare”.

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că face o anchetă internă pentru a afla cine a înregistrat convorbirile telefonice private.