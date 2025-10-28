O școală din Tulcea, desființată pentru că avea un singur elev, va fi reînființată pentru că acum are doi elevi. Decizia a fost luată și pentru că primul elev nu a putut face orele online din cauza problemelor cu internetul.

Ce s-a întâmplat cu școala din Tulcea desființată

Școala Gimnazială din satul Caraorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan, a fost desființată la începutul anului școlar, din cauza așa-numite ”Legi Bolojan”, pentru că era înscris un singur elev, în clasa a VI-a.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a decis, împreună cu părinții, ca elevul să învețe în sistem hibrid: două zile pe săptămână cu prezență fizică la Școala Gimnazială Crișan, transportul fiind asigurat de primărie, și trei zile pe săptămână în sistem online.

ISJ Tulcea a monitorizat apoi situația și a constatat că elevul nu poate învăța corespunzător. Asta deoarece „semnalul fiind slab sau chiar inexistent în anumite intervale orare, posibil și din cauza bruiajelor generate de situația din securitate din proximitatea graniței cu Ucraina”.

În zilele în care trebuia să ajungă la școala din comuna Crișan, deplasarea se făcea doar cu barca. În sezonul rece acest lucru era mai dificil. Mai mult, au existat „riscuri legate de transportul elevului în condiții de siguranță”, potrivit Ministerului Educației.

Între timp, un alt elev s-a înscris la școala din Caraoman, tot la nivel de gimnaziu. Astfel, „în perioada imediat să fie create condițiile organizatorice necesare pentru școlarizare în sistem tradițional a celor doi elevi”, precizează ministerul.

ISJ Tulcea trebuie să reînființeze ciclul gimnazial al Școlii din Caraorman, începând cu anul școlar 2025-2026, mai spune ministerul, într-un răspuns la o interpelare trimisă de deputata PSD Mirela Furtună.

„În concluzie, ISJ Tulcea susține reînființarea ciclului gimnazial la nivelul Școlii Gimnaziale Caraorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan, începând cu anul școlar 2025-2026, ca măsură necesară și proporţională pentru respectarea interesului superior al copiilor și pentru asigurarea accesului neîngrădit la educație, urmând ca în perioada imediat să fie create condițiile organizatorice necesare pentru școlarizare în sistem tradițional a celor doi elevi”, se arată în răspunsul Ministerului Educației, potrivit .

Ce declarase ministrul Daniel David despre cazul din Tulcea

Pe 3 septembrie, ministrul Educației, Daniel David, s-a referit într-o declarație publică fix la acest caz.

„O altă situație, iarăși individuală: un copil de clasa a V-a (VI-a, de fapt – n.r.) din Delta. Bun, mi se spune că nu poate să fie dus cu barca în școala din cealaltă comună, Crișan se numește comuna, pentru că drumul este periculos. Iarna nu mai vorbim, că Dunărea îngheață. Ce soluții găsim? Soluții particulare. Vă spun ce soluție am găsit aici. Una bună. Dar ce vreau să vă spun, că ar fi fost cu sau fără măsurile fiscale. Doar că acum, pentru a se aduce această idee de catastrofă, de haos, ne ducem în discuție în spațiul public. Eu mă bucur într-un fel că se aduc în discuție, că înțelegem în ce hal și în ce stil ceva avem rețeaua școlară organizată înainte de aceste măsuri fiscal-bugetare.

(…) Revenim la situația din Deltă. Va fi o situație care funcționează și în alte țări. Va intra împreună cu clasa din comuna Crișan, va intra online și va avea un tutore acolo care va lucra cu el, că poți aduce o persoană, altfel vă dați seama, dacă era la gimnaziu în clasa a V-a, vă dați seama, trebuia să duci 6-7-8 profesori și o dată pe săptămână va merge fizic în școala respectivă. Deci sunt soluții. Dar ce încerc să spun? Că foarte multe discuții în spațiul public n-au nicio treabă cu măsurile fiscal-bugetare. Pot să fiu de acord cu măsurile fiscal-bugetare au adus și alte situații complicate”, declarase Daniel David, potrivit Edupedu.ro.