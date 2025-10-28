B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”

Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 18:59
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Ministrul Educației, Daniel David. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu școala din Tulcea desființată
  2. Ce declarase ministrul Daniel David despre cazul din Tulcea

O școală din Tulcea, desființată pentru că avea un singur elev, va fi reînființată pentru că acum are doi elevi. Decizia a fost luată și pentru că primul elev nu a putut face orele online din cauza problemelor cu internetul.

Ce s-a întâmplat cu școala din Tulcea desființată

Școala Gimnazială din satul Caraorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan, a fost desființată la începutul anului școlar, din cauza așa-numite ”Legi Bolojan”, pentru că era înscris un singur elev, în clasa a VI-a.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a decis, împreună cu părinții, ca elevul să învețe în sistem hibrid: două zile pe săptămână cu prezență fizică la Școala Gimnazială Crișan, transportul fiind asigurat de primărie, și trei zile pe săptămână în sistem online.

ISJ Tulcea a monitorizat apoi situația și a constatat că elevul nu poate învăța corespunzător. Asta deoarece „semnalul fiind slab sau chiar inexistent în anumite intervale orare, posibil și din cauza bruiajelor generate de situația din securitate din proximitatea graniței cu Ucraina”.

În zilele în care trebuia să ajungă la școala din comuna Crișan, deplasarea se făcea doar cu barca. În sezonul rece acest lucru era mai dificil. Mai mult, au existat „riscuri legate de transportul elevului în condiții de siguranță”, potrivit Ministerului Educației.

Între timp, un alt elev s-a înscris la școala din Caraoman, tot la nivel de gimnaziu. Astfel, „în perioada imediat să fie create condițiile organizatorice necesare pentru școlarizare în sistem tradițional a celor doi elevi”, precizează ministerul.

ISJ Tulcea trebuie să reînființeze ciclul gimnazial al Școlii din Caraorman, începând cu anul școlar 2025-2026, mai spune ministerul, într-un răspuns la o interpelare trimisă de deputata PSD Mirela Furtună.

„În concluzie, ISJ Tulcea susține reînființarea ciclului gimnazial la nivelul Școlii Gimnaziale Caraorman, structură a Școlii Gimnaziale Crișan, începând cu anul școlar 2025-2026, ca măsură necesară și proporţională pentru respectarea interesului superior al copiilor și pentru asigurarea accesului neîngrădit la educație, urmând ca în perioada imediat să fie create condițiile organizatorice necesare pentru școlarizare în sistem tradițional a celor doi elevi”, se arată în răspunsul Ministerului Educației, potrivit Edupedu.ro.

Ce declarase ministrul Daniel David despre cazul din Tulcea

Pe 3 septembrie, ministrul Educației, Daniel David, s-a referit într-o declarație publică fix la acest caz.

„O altă situație, iarăși individuală: un copil de clasa a V-a (VI-a, de fapt – n.r.) din Delta. Bun, mi se spune că nu poate să fie dus cu barca în școala din cealaltă comună, Crișan se numește comuna, pentru că drumul este periculos. Iarna nu mai vorbim, că Dunărea îngheață. Ce soluții găsim? Soluții particulare. Vă spun ce soluție am găsit aici. Una bună. Dar ce vreau să vă spun, că astfel de situații ar fi fost cu sau fără măsurile fiscale. Doar că acum, pentru a se aduce această idee de catastrofă, de haos, ne ducem în discuție în spațiul public. Eu mă bucur într-un fel că se aduc în discuție, că înțelegem în ce hal și în ce stil ceva avem rețeaua școlară organizată înainte de aceste măsuri fiscal-bugetare.

(…) Revenim la situația din Deltă. Va fi o situație care funcționează și în alte țări. Va intra împreună cu clasa din comuna Crișan, va intra online și va avea un tutore acolo care va lucra cu el, că poți aduce o persoană, altfel vă dați seama, dacă era la gimnaziu în clasa a V-a, vă dați seama, trebuia să duci 6-7-8 profesori și o dată pe săptămână va merge fizic în școala respectivă. Deci sunt soluții. Dar ce încerc să spun? Că foarte multe discuții în spațiul public n-au nicio treabă cu măsurile fiscal-bugetare. Pot să fiu de acord cu măsurile fiscal-bugetare au adus și alte situații complicate”, declarase Daniel David, potrivit Edupedu.ro.

Tags:
Citește și...
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
Eveniment
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
Eveniment
Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
Eveniment
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Eveniment
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Eveniment
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Eveniment
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Eveniment
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Eveniment
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Eveniment
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
Eveniment
Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
Ultima oră
19:08 - Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
18:55 - Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
18:55 - Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
18:27 - Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
18:20 - Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
18:19 - Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
18:14 - Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
18:00 - Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
17:52 - Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
17:42 - Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean