Bătăile rapide ale inimii, palpitațiile și senzația de sufocare nu sunt întotdeauna doar efecte ale stresului. Acestea pot ascunde o afecțiune cardiacă gravă precum fibrilația atrială. Află mai multe despre aceasta în articol.

Cuprins:

Când stresul imită o problemă cardiacă

Riscul de confuzie între AFib și stres

Cum îți dai seama dacă e stres sau AFib

Când trebuie să mergi la doctor

Când stresul imită o problemă cardiacă

Stresul poate provoca amețeală, dificultăți de respirație, dureri în piept și palpitații, spune dr. Karishma Patwa, cardiolog la Manhattan Cardiology.

Toate aceste simptome pot fi însă și semne ale unor boli cardiovasculare. Un caz special este fibrilația atrială, o tulburare de ritm cardiac (aritmie) care poate duce la formarea de cheaguri de sânge, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă.

Potrivit dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health, senzația de „fluturare” a inimii sau bătăile rapide pot fi puse pe seama stresului, deși în realitate pot indica fibrilație atrială, relatează , citat de către .

Riscul de confuzie între AFib și stres

Mulți pacienți ajung la urgențe convinși că au atrială, dar de fapt suferă de indusă de anxietate. Pe de altă parte, există și riscul invers: oamenii să creadă că palpitațiile sunt doar efectul stresului, ignorând o problemă cardiacă reală.

Atât stresul, cât și AFib pot provoca amețeală, dureri toracice, lipsă de aer și oboseală accentuată. Potrivit Yale Medicine, până în 2030, 12,1 milioane de americani vor fi afectați de AFib.

Riscul crește odată cu vârsta și este amplificat de hipertensiune, obezitate, diabet, fumat și alte boli asociate.

Cum îți dai seama dacă e stres sau AFib

Singura modalitate sigură de a afla este un control cardiac complet: electrocardiogramă, ecocardiogramă și monitorizare a ritmului cardiac.

Stresul accelerează bătăile inimii, dar menține un ritm regulat

AFib produce bătăi neregulate, pe care doar un test medical le poate confirma

Când trebuie să mergi la doctor

Dacă palpitațiile sunt frecvente, durează mult sau sunt însoțite de leșin, dureri în piept ori dificultăți mari de respirație, este nevoie de asistență medicală imediată. Chiar și simptomele ușoare, dacă reapar des, justifică un consult cardiologic pentru a exclude AFib.