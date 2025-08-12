B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt

Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 22:52
Palpitații? Poate fi mai mult decât stres. Ce îți transmite corpul de fapt
Sursă foto: FReepik/ @freepik

Bătăile rapide ale inimii, palpitațiile și senzația de sufocare nu sunt întotdeauna doar efecte ale stresului. Acestea pot ascunde o afecțiune cardiacă gravă precum fibrilația atrială. Află mai multe despre aceasta în articol.

Cuprins:

  • Când stresul imită o problemă cardiacă
  • Riscul de confuzie între AFib și stres
  • Cum îți dai seama dacă e stres sau AFib
  • Când trebuie să mergi la doctor

Când stresul imită o problemă cardiacă

Stresul poate provoca amețeală, dificultăți de respirație, dureri în piept și palpitații, spune dr. Karishma Patwa, cardiolog la Manhattan Cardiology.

Toate aceste simptome pot fi însă și semne ale unor boli cardiovasculare. Un caz special este fibrilația atrială, o tulburare de ritm cardiac (aritmie) care poate duce la formarea de cheaguri de sânge, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă.

Potrivit dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health, senzația de „fluturare” a inimii sau bătăile rapide pot fi puse pe seama stresului, deși în realitate pot indica fibrilație atrială, relatează Parade, citat de către Adevărul.

Riscul de confuzie între AFib și stres

Mulți pacienți ajung la urgențe convinși că au fibrilație atrială, dar de fapt suferă de tahicardie indusă de anxietate. Pe de altă parte, există și riscul invers: oamenii să creadă că palpitațiile sunt doar efectul stresului, ignorând o problemă cardiacă reală.

Atât stresul, cât și AFib pot provoca amețeală, dureri toracice, lipsă de aer și oboseală accentuată. Potrivit Yale Medicine, până în 2030, 12,1 milioane de americani vor fi afectați de AFib.

Riscul crește odată cu vârsta și este amplificat de hipertensiune, obezitate, diabet, fumat și alte boli asociate.

Cum îți dai seama dacă e stres sau AFib

Singura modalitate sigură de a afla este un control cardiac complet: electrocardiogramă, ecocardiogramă și monitorizare a ritmului cardiac.

  • Stresul accelerează bătăile inimii, dar menține un ritm regulat
  • AFib produce bătăi neregulate, pe care doar un test medical le poate confirma

Când trebuie să mergi la doctor

Dacă palpitațiile sunt frecvente, durează mult sau sunt însoțite de leșin, dureri în piept ori dificultăți mari de respirație, este nevoie de asistență medicală imediată. Chiar și simptomele ușoare, dacă reapar des, justifică un consult cardiologic pentru a exclude AFib.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Eveniment
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Externe
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Zelenski și Nicușor Dan discută despre încetarea focului în Ucraina. Ce a spus președintele Ucrainei despre Nicușor
Eveniment
Zelenski și Nicușor Dan discută despre încetarea focului în Ucraina. Ce a spus președintele Ucrainei despre Nicușor
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Externe
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele
Eveniment
Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Eveniment
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Eveniment
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Ultima oră
00:09 - Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
23:55 - Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
23:55 - Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
23:31 - Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
23:26 - Zelenski și Nicușor Dan discută despre încetarea focului în Ucraina. Ce a spus președintele Ucrainei despre Nicușor
23:10 - Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80″(VIDEO)
22:53 - Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
22:22 - Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Acesta a fost acuzat de act sexual cu un minor. Care sunt semnalmentele
22:18 - Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
21:59 - Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!