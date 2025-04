Studiu prezentat de Ministerul Mediului: În România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de exemplare de urs brun

Potrivit unui studiu joi de Ministerul Mediului, în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de exemplare de urs brun. Studiul are un nivel de încredere de 95%.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a precizat că toate analizele s-au făcut în laboratorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, folosind echipamente de ultimă generație, achiziționate în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale.

“Aceasta nu este doar o cercetare științifică. Este o schimbare de paradigmă în modul în care vom gestiona de acum înainte această specie. Aceste rezultate deschid o nouă etapă în gestionarea populației de urs brun din România. Un echilibru real între conservare și siguranța cetățenilor, între protecția biodiversității și interesele comunităților locale. Aceasta este o veste bună pentru România. Este dovada că putem construi politici de mediu moderne, bazate pe știință, transparență și colaborare”.

Proiectul va continua cu finalizarea, în acest an, a planului de monitorizare genetică pe termen lung, pentru ca aceste eforturi să nu fie punctuale, ci să continue an de an. Tot până la finalul anului 2025 se va aproba prin act normativ zonarea națională și planul de monitorizare genetică, astfel încât aceste instrumente să fie integrate oficial în politicile publice.

Zonarea națională a managementului populației de urs brun împarte teritoriul în patru categorii distincte: zone cheie pentru conservare, zone de management al conflictelor (sau zonele de risc), zone de management durabil, zone marginale. Această clasificare este rezultatul unei analize complexe ce a integrat date genetice, distribuția habitatelor, zonele agricole, turistice, apelurile la 112 și chiar istoricul pagubelor produse de urși.

Astfel, în funcție de zona în care trăiesc, urșii vor beneficia de un management diferențiat: de la conservare strictă, la măsuri de prevenire și intervenție în zonele de conflict.

Pentru prima dată, România va avea un instrument digital, cu acoperire națională, care va permite luarea de decizii rapide și informate, în timp real.