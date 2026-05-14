PSD i-a cerut premierului demis Ilie Bolojan (PNL) să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Mihai Savin în fruntea Autorităţii Vamale Române (AVR). Savin tocmai a fost reținut de procurori. Social-democrații mai acuză că Bolojan l-a numit pe Savin în funcție fără să-i consulte și pe ei.

PSD, atac la Bolojan după reținerea șefului AVR

„Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile.

Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora”, a transmis PSD, într-un

PSD îi cere demisia lui Bolojan

„Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, au mai transmis social-democrații.

PSD a insistat că nu a fost consultat în procesul de numire a lui Savin, Bolojan încălcând astfel protocolul coaliției: „Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”.

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice împreună cu alte două persoane.

Savin a devenit președintele instituției în ianuarie 2026, prin decizii ale premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.