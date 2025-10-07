Vitamina D, adesea numită „vitamina soarelui”, joacă un rol crucial în menținerea sănătății oaselor, a dinților și a sistemului imunitar. În ciuda importanței sale, milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu un deficit semnificativ, cauzat de lipsa expunerii la soare, alimentație inadecvată sau afecțiuni care împiedică absorbția acesteia. Lipsa vitaminei D poate duce la probleme serioase de sănătate, de la rahitism la copii până la osteoporoză și slăbiciune musculară la adulți.

Ce rol are vitamina D în organism

Vitamina D contribuie la reglarea nivelului de calciu și fosfor din corp, minerale esențiale pentru formarea și întreținerea țesutului osos. În același timp, ea acționează ca un adevărat „reglator” al sistemului , influențând atât reacțiile imediate, cât și răspunsurile adaptative ale organismului.

Potrivit datelor medicale, deficiența de vitamina D afectează în jur de un miliard de persoane la nivel global, crescând riscul de rahitism la copii și de boli osoase degenerative la adulți. Persoanele cu deficit sunt, de asemenea, mai predispuse la infecții respiratorii și tulburări autoimune.

În ce forme se găsește vitamina D și care este mai eficientă

Există două forme principale ale acestei vitamine: D2 (ergocalciferol), provenită din plante și ciuperci, și D3 (cholecalciferol), produsă natural de piele sub acțiunea soarelui sau preluată din alimente de origine animală.

Studiile publicate de arată că vitamina D3 este mai eficientă în menținerea nivelurilor optime din sânge. Aceasta este transformată în ficat în calcidiol, forma circulantă a vitaminei, iar ulterior, în rinichi, în calcitriol, hormonul activ care influențează procese vitale precum mineralizarea oaselor, absorbția calciului și menținerea forței musculare.

Care sunt cele mai bune surse de vitamina D

Deși expunerea moderată la soare este cea mai simplă metodă de a stimula producția naturală de vitamina D, alimentația joacă un rol important. Printre cele mai bogate surse se numără uleiul de ficat de cod (1.360 UI per lingură), somonul gătit (aproximativ 570 UI per porție), ficatul de vită și gălbenușurile de ou, deși în cantități mai mici.

Ciupercile expuse la raze UV pot furniza până la 366 UI per jumătate de cană, iar în multe țări alimentele sunt fortificate cu vitamina D (laptele, cerealele, sucul de portocale sau unele tipuri de iaurt și margarină).

Câtă vitamina D avem nevoie și ce riscuri implică excesul

Doza zilnică recomandată variază în funcție de vârstă și starea de sănătate: 600 UI pentru adulții între 19 și 70 de ani, 800 UI pentru cei peste 70 de ani, 400 UI pentru sugari și 600 UI pentru femeile însărcinate sau care alăptează, relatează Ziare.com.

Deși aportul natural prin alimentație și expunere solară nu provoacă efecte adverse, suplimentarea excesivă poate duce la hipercalcemie, o afecțiune caracterizată prin greață, slăbiciune, și probleme renale sau cardiovasculare.

De ce trebuie să acordăm atenție acestei vitamine

Vitamina D nu este doar un nutrient, ci un adevărat hormon cu efecte asupra întregului organism. Este prezentă în aproape toate celulele corpului și contribuie la menținerea echilibrului metabolic, a sănătății osoase și a funcționării sistemului imunitar. Într-o lume tot mai sedentară și dependentă de viața în interior, asigurarea unui aport suficient de vitamina D rămâne o prioritate pentru sănătatea pe termen lung.