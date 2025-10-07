B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism

Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism

Iulia Petcu
07 oct. 2025, 18:04
Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce rol are vitamina D în organism
  2. În ce forme se găsește vitamina D și care este mai eficientă
  3. Care sunt cele mai bune surse de vitamina D
  4. Câtă vitamina D avem nevoie și ce riscuri implică excesul
  5. De ce trebuie să acordăm atenție acestei vitamine

Vitamina D, adesea numită „vitamina soarelui”, joacă un rol crucial în menținerea sănătății oaselor, a dinților și a sistemului imunitar. În ciuda importanței sale, milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu un deficit semnificativ, cauzat de lipsa expunerii la soare, alimentație inadecvată sau afecțiuni care împiedică absorbția acesteia. Lipsa vitaminei D poate duce la probleme serioase de sănătate, de la rahitism la copii până la osteoporoză și slăbiciune musculară la adulți.

Ce rol are vitamina D în organism

Vitamina D contribuie la reglarea nivelului de calciu și fosfor din corp, minerale esențiale pentru formarea și întreținerea țesutului osos. În același timp, ea acționează ca un adevărat „reglator” al sistemului imunitar, influențând atât reacțiile imediate, cât și răspunsurile adaptative ale organismului.

Potrivit datelor medicale, deficiența de vitamina D afectează în jur de un miliard de persoane la nivel global, crescând riscul de rahitism la copii și de boli osoase degenerative la adulți. Persoanele cu deficit sunt, de asemenea, mai predispuse la infecții respiratorii și tulburări autoimune.

În ce forme se găsește vitamina D și care este mai eficientă

Există două forme principale ale acestei vitamine: D2 (ergocalciferol), provenită din plante și ciuperci, și D3 (cholecalciferol), produsă natural de piele sub acțiunea soarelui sau preluată din alimente de origine animală.

Studiile publicate de News Medical arată că vitamina D3 este mai eficientă în menținerea nivelurilor optime din sânge. Aceasta este transformată în ficat în calcidiol, forma circulantă a vitaminei, iar ulterior, în rinichi, în calcitriol, hormonul activ care influențează procese vitale precum mineralizarea oaselor, absorbția calciului și menținerea forței musculare.

Care sunt cele mai bune surse de vitamina D

Deși expunerea moderată la soare este cea mai simplă metodă de a stimula producția naturală de vitamina D, alimentația joacă un rol important. Printre cele mai bogate surse se numără uleiul de ficat de cod (1.360 UI per lingură), somonul gătit (aproximativ 570 UI per porție), ficatul de vită și gălbenușurile de ou, deși în cantități mai mici.

Ciupercile expuse la raze UV pot furniza până la 366 UI per jumătate de cană, iar în multe țări alimentele sunt fortificate cu vitamina D (laptele, cerealele, sucul de portocale sau unele tipuri de iaurt și margarină).

Câtă vitamina D avem nevoie și ce riscuri implică excesul

Doza zilnică recomandată variază în funcție de vârstă și starea de sănătate: 600 UI pentru adulții între 19 și 70 de ani, 800 UI pentru cei peste 70 de ani, 400 UI pentru sugari și 600 UI pentru femeile însărcinate sau care alăptează, relatează Ziare.com.

Deși aportul natural prin alimentație și expunere solară nu provoacă efecte adverse, suplimentarea excesivă poate duce la hipercalcemie, o afecțiune caracterizată prin greață, slăbiciune, oboseală și probleme renale sau cardiovasculare.

De ce trebuie să acordăm atenție acestei vitamine

Vitamina D nu este doar un nutrient, ci un adevărat hormon cu efecte asupra întregului organism. Este prezentă în aproape toate celulele corpului și contribuie la menținerea echilibrului metabolic, a sănătății osoase și a funcționării sistemului imunitar. Într-o lume tot mai sedentară și dependentă de viața în interior, asigurarea unui aport suficient de vitamina D rămâne o prioritate pentru sănătatea pe termen lung.

Tags:
Citește și...
O nouă sesiune de admitere la școlile de poliție. Ce trebuie să știe un candidat
Eveniment
O nouă sesiune de admitere la școlile de poliție. Ce trebuie să știe un candidat
Prima universitate din București care a anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. „Pentru siguranța studenților”
Eveniment
Prima universitate din București care a anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. „Pentru siguranța studenților”
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Eveniment
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Economic
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Eveniment
Obiceiul banal din sezonul rece care îți poate pune sănătatea în pericol. Medicii trag un semnal de alarmă
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Eveniment
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Eveniment
Toate școlile și grădinițele vor fi închise, miercuri, în București și Ilfov din cauza Codului roșu de furtuni. Primarul interimar al Capitalei: „Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede” (VIDEO)
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Eveniment
Un șofer a mituit cu zeci de mii de lei un fals polițist pentru a scăpa de un dosar penal
Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”
Eveniment
Situație halucinantă la Buftea: Au fost trase clopotele pentru Călin Georgescu. Cu cine l-a comparat preotul: „Poate vine un președinte”
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Eveniment
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Ultima oră
18:16 - A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
18:14 - Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
18:12 - Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
17:48 - O nouă sesiune de admitere la școlile de poliție. Ce trebuie să știe un candidat
17:40 - Prima universitate din București care a anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. „Pentru siguranța studenților”
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”