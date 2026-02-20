Surpriză la Pro TV! Revine pe post o veche emisiune îndrăgită de toți telespectatorii. După o perioadă în care a lipsit de pe micile ecrane, Dragoș Bucur revine la Visuri la cheie, unul dintre cele mai apreciate formate TV dedicate familiilor aflate în dificultate. Moderatorul se întoarce la conducerea proiectului difuzat de Pro TV, odată cu lansarea unui nou sezon.

Prima ediție a sezonului cu numărul 12 va putea fi urmărită începând cu 4 martie 2026.

Surpriză la Pro TV! Când au început filmările pentru emisiunea Visuri la cheie

Actorul și prezentatorul a lipsit temporar din televiziune, însă, acum revine într-un proiect care i-a marcat parcursul profesional. Decizia vine la câteva luni după ce acesta a anunțat că se retrage din juriul emisiunii .

Filmările pentru noul sezon au început în octombrie 2025, la scurt timp după plecarea sa din show-ul dedicat talentelor din România, semn că revenirea la „Visuri la cheie” era deja pregătită.

„Inițial, această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre.

Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă, sper să fie și vremea de partea noastră”, a precizat Dragoș Bucur, potrivit .

Ce aduce nou sezonul 12 din Visuri la cheie

De-a lungul celor 11 sezoane difuzate până acum, emisiunea a schimbat viața a sute de familii din România. Zeci de locuințe au fost renovate complet, iar poveștile prezentate au devenit unele dintre cele mai emoționante momente din televiziune.

În noul sezon, Dragoș Bucur va lucra alături de echipa deja cunoscută formată din Ștefan Costraș, Omid Ghannadi, Cristina Joia și arhitecta Ștefania Delia Costraș, cea mai nouă membră a proiectului.

Conceptul rămâne același: sprijin real pentru oamenii care trec prin situații dificile și care au nevoie de o nouă șansă.

Sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie va fi difuzat din 4 martie 2026, de la ora 21:30, după serialul Las Fierbinți.