B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”

Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”

B1.ro
18 aug. 2025, 09:15
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Sursă foto: Captură video Observator

Peste 500 de studenți au ieșit în stradă, duminică, la Timișoara pentru a protesta împotriva reducerii burselor. Tinerii au adus cu ei și frigidere, cuptoare cu microunde sau haine, pe care le-au scos simbolic la vânzare, subliniind nevoia de a compensa banii tăiați din burse.

 

Cuprins:

  1. Cu cât se va reduce valoarea burselor din toamnă
  2. Ce efecte va avea reducerea burselor asupra studenților

Cu cât se va reduce valoarea burselor din toamnă

Pe lângă obiectele personale, tot simbolic, studenții au adus cu ei cutii de pateu, mâncare renumită pentru prețul accesibil.

„Este mâncarea studentului de bază, având în vedere că nu mai avem burse, cam atât ne mai permitem acum. Încă sper că părinții mă pot susține în continuare, că altfel nu am nici o șansă”, a spus o studentă, potrivit Știrile ProTV.

Din toamnă, valoarea și numărul burselor vor fi reduse. Studenții care vor mai beneficia de acest ajutor vor primi cu 40% mai puțin decât până acum. Aceste schimbări i-au determinat pe tinerii din Țimișoara să se adune în Piața Operei și să protesteze.

„Am venit să-mi vând frigiderul, pentru că oricum, de când au tăiat bursele, nu mai am ce pune în el, așa că… consumă curent electric degeaba. La momentul de față beneficiez de bursă de performanță, nu am mai primit-o pe timp de vară. Primeam 1.200 de lei pe lună, mă ajutau să-mi acopăr o parte din cazare și o parte din masă pe lună”, a spus o studentă.

Ce efecte va avea reducerea burselor asupra studenților

Scăderea burselor este doar o verigă dintr-un lanț de reduceri bugetare care i-au vizat direct pe stuedenți. La începutul acestui an, aceștia au rămas fără dreptul de a călători cu trenul, la preț redus, pe orice rută din țară.

„Legitimația de transport a devenit inutilă încă de la începutul anului universitar, când a fost limitat dreptul de a putea circula pe toate rutele, iar această tăiere masivă a fondului de burse cu aproximativ 52% și reducerea acordării acestora pe perioada vacanțelor este absurdă. Nu va aduce decât o creștere a ratei de abandon școlar”, a declarat Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții se vor strânge pe străzile Timișoare și luni.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Eveniment
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Eveniment
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Eveniment
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Eveniment
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Eveniment
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
Eveniment
Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Eveniment
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Eveniment
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Ultima oră
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
09:32 - Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
09:31 - Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
08:55 - Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
08:53 - Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
08:48 - Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny
08:22 - Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
08:21 - Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată