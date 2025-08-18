Peste 500 de studenți au ieșit în stradă, duminică, la Timișoara pentru a protesta împotriva reducerii burselor. Tinerii au adus cu ei și frigidere, cuptoare cu microunde sau haine, pe care le-au scos simbolic la vânzare, subliniind nevoia de a compensa banii tăiați din burse.

Cuprins:

Cu cât se va reduce valoarea burselor din toamnă Ce efecte va avea reducerea burselor asupra studenților

Cu cât se va reduce valoarea burselor din toamnă

Pe lângă obiectele personale, tot simbolic, studenții au adus cu ei cutii de pateu, mâncare renumită pentru prețul accesibil.

„Este mâncarea studentului de bază, având în vedere că nu mai avem burse, cam atât ne mai permitem acum. Încă sper că părinții mă pot susține în continuare, că altfel nu am nici o șansă”, a spus o studentă, potrivit .

Din toamnă, valoarea și numărul burselor vor fi reduse. Studenții care vor mai beneficia de acest ajutor vor primi cu 40% mai puțin decât până acum. Aceste schimbări i-au determinat pe tinerii din Țimișoara să se adune în Piața Operei și să protesteze.

„Am venit să-mi vând frigiderul, pentru că oricum, de când au tăiat , nu mai am ce pune în el, așa că… consumă curent electric degeaba. La momentul de față beneficiez de bursă de performanță, nu am mai primit-o pe timp de vară. Primeam 1.200 de lei pe lună, mă ajutau să-mi acopăr o parte din cazare și o parte din masă pe lună”, a spus o studentă.

Ce efecte va avea reducerea burselor asupra studenților

Scăderea burselor este doar o verigă dintr-un lanț de reduceri bugetare care i-au vizat direct pe stuedenți. La începutul acestui an, aceștia au rămas fără dreptul de a călători cu trenul, la preț redus, pe orice rută din țară.

„Legitimația de transport a devenit inutilă încă de la începutul anului universitar, când a fost limitat dreptul de a putea circula pe toate rutele, iar această tăiere masivă a fondului de burse cu aproximativ 52% și reducerea acordării acestora pe perioada vacanțelor este absurdă. Nu va aduce decât o creștere a ratei de abandon școlar”, a declarat Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții se vor strânge pe străzile Timișoare și luni.