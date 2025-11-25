B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”

Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”

Adrian A
25 nov. 2025, 18:07
Suveraniștii au descoperit șmecheria cu dronele. E o conspirație
Dronă Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. „Șmecheria” cu dronele, devoalată de Ion Cristoiu
  2. Drona din Moldova, „pusă cu mâna”. Tot o „șmecherie”
  3. Unde se poate păcăli „maestrul”

Suveraniștii au descoperit o nouă conspirație pusă la cale de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Nu a vrut să doboare drona ca să o vadă lumea la televizor.

„Șmecheria” cu dronele, devoalată de Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu, sărit de ceva timp în barca suveraniștilor, intră în jocul teoriilor conspirației, de care se ocupă atât de bine cei pe care îi susține. Așa că azi a descoperit extrem de repede că drona urmărită prin România face parte dintr-o…, bineînțeles, conspirație.

„Lăsați-o și apoi dăm la televizor. În primul rând, că-i dă posibilitatea lui Moșteanu să mai facă gura mare, că el acum e vedetă. Să vină diseară, pariez, că generalii lui Gâdea vor spune cât de periculos e.”, a declarat Ion Cristoiu la gandul.ro

Drona din Moldova, „pusă cu mâna”. Tot o „șmecherie”

Și nu s-a oprit „maestrul”, cum îl numesc simpatizanții. Cristoiu a descoperit și că drona din Moldova, căzută pe o casă, a fost așezată acolo.

„Dom’le, cum a aterizat asta pe plăcile alea, pur și simplu așezat? Zici că a fost pusă cu mânuța acolo, îngrijită. Noi nu punem la îndoială, ne informăm doar din surse oficiale, normal, că nu vrem să ne închidă. Totuși, drona aia, am căutat tehnicalități, are vreo 200 de kilograme. Cade și ea într-un firesc, se prăbușește. Nu vine ca o foaie de hârtie, ca o frunză.”, zice Ion Cristoiu pentru cei care au timp și răbdare să îl asculte.

Unde se poate păcăli „maestrul”

Dar dacă tot a zis Ion Cristoiu de tehnicalități. Pe care le-a studiat atent, înțelegem, drona căzută în Moldova nu era chiar ce crede „maestrul”. Deși suntem convinși că a citit atent.

Potrivit experților, drona căzută la Florești este de tip Gerbera, de fabricație rusească și nu avea încărcătură explozivă. O dronă momeală, cum o numesc experții. Care nu are nicidecum 200 de kilograme, ci vreo 18. Ele pot zbura pe o distanță de până la 600 km, cu o viteză de aproximativ 160 km/, până la o înălțime de trei kilometri.

Dar e păcat să strici o știre bună!

Tags:
Citește și...
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Eveniment
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Eveniment
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Eveniment
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
Eveniment
Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
Eveniment
Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
Eveniment
Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
Mămăliga cu brânză stârnește indignare la Târgul de Crăciun din Craiova: „Tu ești mâncare tradițională sau operă de artă”. Cât costă o porție
Eveniment
Mămăliga cu brânză stârnește indignare la Târgul de Crăciun din Craiova: „Tu ești mâncare tradițională sau operă de artă”. Cât costă o porție
Motivele pentru care CCR a decis că legea privind plata pensiilor private e neconstituțională. Decizia este definitivă
Eveniment
Motivele pentru care CCR a decis că legea privind plata pensiilor private e neconstituțională. Decizia este definitivă
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Eveniment
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Catalin Drula
Ultima oră
18:52 - Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
18:35 - Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
18:34 - Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
18:31 - CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
18:25 - Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
18:04 - Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
18:02 - Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
17:34 - Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
17:13 - Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
17:10 - Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori