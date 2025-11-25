Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”

Suveraniștii au descoperit o nouă conspirație pusă la cale de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Nu a vrut să doboare drona ca să o vadă lumea la televizor.

„Șmecheria” cu dronele, devoalată de Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu, sărit de ceva timp în barca suveraniștilor, intră în jocul teoriilor conspirației, de care se ocupă atât de bine cei pe care îi susține. Așa că azi a descoperit extrem de repede că drona urmărită prin România face parte dintr-o…, bineînțeles, .

„Lăsați-o și apoi dăm la televizor. În primul rând, că-i dă posibilitatea lui Moșteanu să mai facă gura mare, că el acum e vedetă. Să vină diseară, pariez, că generalii lui Gâdea vor spune cât de periculos e.”, a declarat Ion Cristoiu la gandul.ro

Drona din Moldova, „pusă cu mâna”. Tot o „șmecherie”

Și nu s-a oprit „maestrul”, cum îl numesc simpatizanții. Cristoiu a descoperit și că drona din Moldova, căzută pe o casă, a fost așezată acolo.

„Dom’le, cum a aterizat asta pe plăcile alea, pur și simplu așezat? Zici că a fost pusă cu mânuța acolo, îngrijită. Noi nu punem la îndoială, ne informăm doar din surse oficiale, normal, că nu vrem să ne închidă. Totuși, drona aia, am căutat tehnicalități, are vreo 200 de kilograme. Cade și ea într-un firesc, se prăbușește. Nu vine ca o foaie de hârtie, ca o frunză.”, zice Ion Cristoiu pentru cei care au timp și răbdare să îl asculte.

Unde se poate păcăli „maestrul”

Dar dacă tot a zis Ion Cristoiu de tehnicalități. Pe care le-a studiat atent, înțelegem, drona căzută în Moldova nu era chiar ce crede „maestrul”. Deși suntem convinși că a citit atent.

Potrivit , drona căzută la Florești este de tip Gerbera, de fabricație rusească și nu avea încărcătură explozivă. O dronă momeală, cum o numesc experții. Care nu are nicidecum 200 de kilograme, ci vreo 18. Ele pot zbura pe o distanță de până la 600 km, cu o viteză de aproximativ 160 km/, până la o înălțime de trei kilometri.

Dar e păcat să strici o știre bună!