Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, mesaj obscen pentru ministra de Externe, Oana Țoiu, după ce a fost rechemată din funcția de agent consular la New York

Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, a transmis un mesaj obscen ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce a fost rechemată din funcția de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Mesajul a fost postat pe Instagram, sub forma unei fotografii în care Tamila poartă un tricou cu inscripția „One, Two, Fuck You”, însoțită de textul „from NY with love” și eticheta @oanatoiump, contul oficial al ministrei, potrivit .

Scandalul a fost relatat inițial de site-ul de investigații , care a dezvăluit că Tamila Cristescu a fost detașată la Consulatul General al României din New York după doar o lună de muncă într-o instituție din subordinea Primăriei Sector 4.

Deși pe site-ul consulatului apărea drept „agent consular”, în comunicările oficiale ale instituției ea era prezentată ca „viceconsul” – titlu care a fost ulterior corectat.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, pe 28 iunie, rechemarea imediată a Tamilei Cristescu și încetarea detașării sale din cadrul Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4. MAE a subliniat într-un comunicat că astfel de detașări ar trebui să respecte criterii clare de competență și să fie făcute, de regulă, prin concurs, cu personal propriu.

După decizia de rechemare, tatăl Tamilei Cristescu, fostul deputat PSD Radu Cristescu, a declarat la Realitatea Plus că el a ajutat-o să obțină postul inițial din România: „Când a venit în țară după studii, nu i-a plăcut, nu a vrut, am angajat-o la Primăria Sectorului 4”, a spus acesta.

Potrivit CV-ului său, Tamila Cristescu a fost angajată ca funcționar la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4 între 1 august și 1 septembrie 2022, acesta fiind primul ei loc de muncă. Ulterior, a fost detașată direct la Consulatul din New York, unde a lucrat timp de un an ca referent relații și apoi agent consular, până la revocarea din funcție.