Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin

Un , în vârstă de 21 de ani, a fost bătut de trei indivizi, în incinta unui magazin din Târgu Jiu, județul .

Ce s-a întâmplat

Ce au transmis autoritățile

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane, pe strada Nicolae Titulescu, din oraș, conform .

Polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 21 de ani, din Târgu Jiu, ar fi fost bătut cu pumnii, picioarele și un obiect contondent, de trei bărbați, de 38, 22 și 31 de ani, din Târgu Jiu și Bustuchin. Totul s-a întâmplat într-un magazin.

„Bărbatului de 21 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta refuzând parcurgerea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței. Acesta a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații medicale de specialitate”, a transmis, marți, Poliția Gorj.

În urma acestora, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, urmând ca marți să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.