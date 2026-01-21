B1 Inregistrari!
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 14:47
Cuprins
  1. Cerșea într-un scaun cu rotile, deși era perfect sănătos
  2. 600 de lei strânși în doar două ore
  3. Locuia într-un apartament închiriat în regim hotelier

Un episod neobișnuit a avut loc în Iași, unde un tânăr de 25 de ani, venit din Bârlad, a fost prins cerșind într-un scaun cu rotile, deși nu avea nicio problemă de sănătate. În doar două ore, acesta a reușit să strângă 600 de lei, bani suficienți pentru a-și permite cazare într-un apartament închiriat în regim hotelier.

Incidentul s-a petrecut pe data de 18 ianuarie, în zona unui centru comercial de pe Calea Chișinăului din municipiul Iași. Polițiștii locali au intervenit în urma unei sesizări făcute de un cetățean, care a reclamat prezența unei persoane ce apela la mila publicului la intrarea într-un magazin.

Cerșea într-un scaun cu rotile, deși era perfect sănătos

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 25 de ani, din zona Bârladului, care stătea într-un scaun cu rotile și cerea bani trecătorilor. Acesta a declarat inițial că are nevoie de ajutor și că se află în zonă de aproximativ două ore, scrie Click.

„Pe data de 18 ianuarie 2025 am fost contactați, prin dispecerat, de către un cetățean, care a reclamat faptul că în dreptul magazinului Leroy Merlin se află o persoană care cerșește. Am mers la ora 15:00 la fața locului, sperând că îl vom mai găsi. Într-adevăr, acesta era la intrarea în magazin. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din zona Bârladului, care stătea într-un scaun cu rotile și apela la mila trecătorilor. Am discutat cu el. Acesta nu a fost prea cooperant la început, însă ne-a spus că stă acolo de aproximativ 2 ore și are nevoie de ajutor”, a declarat Emilian Pilat, polițist local din Iași.

600 de lei strânși în doar două ore

În momentul legitimării, tânărul avea asupra lui suma de 600 de lei, bani obținuți exclusiv din cerșit. Autoritățile au decis confiscarea sumei, conform legislației în vigoare.

Ulterior, la sediul poliției, bărbatul a recunoscut că nu suferă de nicio afecțiune medicală și că poate merge fără probleme. Spre surprinderea agenților, acesta s-a ridicat din scaunul cu rotile și a făcut câțiva pași, confirmând că a simulat dizabilitatea pentru a obține bani.

Locuia într-un apartament închiriat în regim hotelier

Mai mult, ancheta a scos la iveală faptul că tânărul nu dormea pe străzi, ci locuia într-un apartament închiriat în regim hotelier, pentru care plătea aproximativ 100 de lei pe noapte.

În final, acesta a fost sancționat cu avertisment, iar suma confiscată urmează să fie predată către ANAF. Autoritățile atrag atenția cetățenilor să manifeste prudență și să sesizeze astfel de situații, subliniind că sprijinul real ar trebui direcționat către persoane și organizații care chiar au nevoie de ajutor.

