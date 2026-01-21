Dr. Jeremy London, chirurg cardiovascular cu peste 25 de ani de experiență, a dezvăluit recent obiceiurile sale zilnice care îi susțin sănătatea inimii și energia maximă. De la hidratarea imediat după trezire până la mesele echilibrate pe parcursul zilei, sa este un exemplu pentru oricine dorește să combine performanța profesională cu un stil de viață sănătos.

Primul gest dimineața: hidratare și energie

Ziua doctorului London începe extrem de devreme, la ora 4:25, iar primul său gest este hidratarea. „Este primul lucru pe care îl beau în fiecare dimineață”, explică chirurgul, turnându-și un pahar cu apă amestecat cu pudră de multivitamine. Această combinație sprijină sistemul cardiovascular, stimulează metabolismul și oferă un aport rapid de micronutrienți esențiali, scrie Click.

După hidratare, Dr. London optează pentru o baie rece, cunoscută pentru efectele antiinflamatorii și stimularea circulației sanguine. Urmează o ceașcă de cafea neagră, care, contrar unor mituri, poate fi benefică pentru inimă. Studiile arată că o cafea zilnică poate sprijini hidratarea, reduce riscul de fibrilație atrială și oferă un impuls de energie necesar pentru o zi solicitantă.

Micul dejun: combinație de proteine și antioxidanți

Pentru micul dejun, Dr. London combină fructe proaspete, un măr și o banană, cu clătite de casă făcute din albușuri de ou, ovăz și banane.

Iaurtul de cocos, pudra proteică și afinele completează masa, oferind fibre, proteine și antioxidanți care susțin sănătatea cardiovasculară și mențin senzația de sațietate până la prânz.

Prânzul și planificarea meselor

„Încerc să pregătesc multe mese în avans, astfel încât să fie mereu gata”, spune Dr. London, subliniind importanța planificării într-un program încărcat.

Prânzul său constă din orez, pui și cartofi dulci, presărați cu parmezan proaspăt, alături de salată de ardei, avocado și roșii și o porție generoasă de fructe proaspete. Astfel, mesele furnizează vitamine, minerale și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului digestiv.

Cina surprinzătoare: flexibilitate în dietă

Seara, chirurgul optează pentru o masă mai neobișnuită: hamburger cu ou și avocado și tăiței Pad Thai fără gluten, completată simplu cu un pahar de apă. Această combinație echilibrată între proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați integrali demonstrează flexibilitatea dietei sale, adaptată stilului de viață activ.

Nutriționistul autorizat Jessica Ball consideră dieta doctorului London ca fiind bine structurată: „Pare a fi o dietă echilibrată, potrivită stilului de viață al Dr. London”, recomandând totuși o varietate mai mare de legume și surse de fibre, precum leguminoasele și cerealele integrale.