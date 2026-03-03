Andreea Anița, tânăra care a luptat 11 ani cu cancerul și pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari, a murit. Anunțul a fost făcut de polițistul Daniel Ceclan. El și preotul Alexandru Lungu au coordonat campania de strângere de fonduri, banii fiind strânși în doar opt zile și jumătate. Daniel Ceclan a anunțat și ce se va întâmpla cu suma respectivă.

Andreea avea 27 de ani, era din Fălticeni, iar de la 16 ani suferea de sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer. Ea ar fi trebuit să urmeze un tratament în SUA, după ce toate opțiunile din România și Europa fuseseră epuizate.

Andreea Anița a murit

„Andreea Aniţa a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând. Să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte. E atât de nedrept și greu de înțeles. Dar Andreea nu a pierdut. Oamenii care au luptat cu ea, care au plâns și au sperat pentru ea, știu asta. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei.

Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou. Prin frică, prin lacrimi, prin așteptări și speranțe. Aș alege iar și iar să cred, să lupt, să nu renunț, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat.

Cred că Dumnezeu nu duce pe nimeni pe un drum fără sens. Drumul Andreei nu se termină aici, ci se transformă. Dumnezeu o va purta acolo unde nu mai există durere, unde nu mai există acea luptă care i-a marcat viața, ci doar pace, lumină și iubire. Iar pe noi ne va purta mai departe cu amintirea ei, ca pe o lecție vie despre credință, despre putere și despre ce înseamnă să nu renunți niciodată, chiar și atunci când drumul pare imposibil.

Andreea nu a unit doar sute de mii de inimi. A lăsat o urmă care nu va dispărea. Și acolo unde este acum, sunt sigur că Dumnezeu îi spune:

𝐀𝐢 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐧𝐞. 𝐎𝐝𝐢𝐡𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞-𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐦!”, a transmis Daniel Ceclan, cunoscut în online drept Dani Cek, pe Facebook.

Ce se va întâmpla cu banii strânși din donații

În comentarii, acesta a precizat că banii strânși în numele Andreei vor ajuta alți copii bolnavi de cancer: „Iar cei 2.300.000 de euro strânși în numele ei, dacă nu au reușit să o salveze pe Andreea, vor salva alți copii bolnavi de cancer. Vor însemna șanse la viață pentru familii care acum trec prin același coșmar. Andreea va continua să trăiască prin fiecare copil ajutat, prin fiecare mamă care își va strânge copilul în brațe datorită acestor bani”.