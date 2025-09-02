B1 Inregistrari!
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online

Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online

02 sept. 2025, 11:21
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

Un tânăr a stârnit o întreagă controversă la nivel național atunci când a lovit un livrator străin. Incidentul violent a avut loc săptămâna trecută, pe o stradă din București. Acum, urmează ca agresorul să se prezinte la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru audieri.

Cuprins:

  1. Cine a sărit în ajutorul livratorului lovit
  2. Ce postări făcea tânărul pe rețelele de socializare

Cine a sărit în ajutorul livratorului lovit

În primă fază, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Momentul în care băiatul îl lovește pe livrator cu pumnul în față a fost filmat chiar de către agresor. Înregistrarea surprinde și dialogul halucinant care a urmat după momentul atacului.

„Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”, îi spune tânărul livratorului.

Livratorul străin a continuat, confuz, să îl întreb pe agresor de ce l-a lovit.

„Pentru că ești un invadator”, i-a răspuns, din nou, tânărul.

Încă bulversat de ceea ce a pățit, livratorul cere sprijinul trecătorilor. Din fericire, celui căruia i s-a adresat era chiar un polițist, abia ieșit din tură. Bărbatul a început să-l urmărească pe tânărul agresor, care o luase la fugă. După doar câțiva metri, acesta este prins și imobilizat.

„Scuză-mă, frate!”, a strigat tânărul în timp ce era urmărit de poliţist.

Poliţistul şi-a chemat colegii în ajutor, iar aceștia l-au încătușat pe tânăr.

Ce postări făcea tânărul pe rețelele de socializare

Tânărul, acuzat de loviri și alte violențe, urmează să fie scos din arest preventiv şi dus la audieri, marţi după amiază, potrivit Observator News.

Agresorul a reușit să atragă atenția și în mediul online, acolo unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini în care avea fața acoperită de măşti şi purtând arme albe.

