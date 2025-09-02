Un tânăr a stârnit o întreagă controversă la nivel național atunci când a lovit un livrator străin. Incidentul violent a avut loc săptămâna trecută, pe o stradă din București. Acum, urmează ca agresorul să se prezinte la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru audieri.
În primă fază, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Momentul în care băiatul îl lovește pe livrator cu pumnul în față a fost filmat chiar de către agresor. Înregistrarea surprinde și dialogul halucinant care a urmat după momentul atacului.
„Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”, îi spune tânărul livratorului.
Livratorul străin a continuat, confuz, să îl întreb pe agresor de ce l-a lovit.
„Pentru că ești un invadator”, i-a răspuns, din nou, tânărul.
Încă bulversat de ceea ce a pățit, livratorul cere sprijinul trecătorilor. Din fericire, celui căruia i s-a adresat era chiar un polițist, abia ieșit din tură. Bărbatul a început să-l urmărească pe tânărul agresor, care o luase la fugă. După doar câțiva metri, acesta este prins și imobilizat.
„Scuză-mă, frate!”, a strigat tânărul în timp ce era urmărit de poliţist.
Poliţistul şi-a chemat colegii în ajutor, iar aceștia l-au încătușat pe tânăr.
Tânărul, acuzat de loviri și alte violențe, urmează să fie scos din arest preventiv şi dus la audieri, marţi după amiază, potrivit Observator News.
Agresorul a reușit să atragă atenția și în mediul online, acolo unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini în care avea fața acoperită de măşti şi purtând arme albe.