Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei

Un , în vârstă de 36 de ani, a fost cu coasa de propriul unchi, chiar sub ochii tatălui, în vârstă de 64 de ani. Acesta a căzut inconștient la pământ.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce au făcut agresorii

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în comuna Leorda, județul Botoșani, puțin după ora 18.00. Un tânăr și tatăl său au fost atacați chiar de fratele bătrânului și de un apropiat al acestuia.

Tânărul a fost lovit cu coasa de unchi. Tatăl a văzut totul, și-a pierdut cunoștința și a căzut la pământ. El s-a rănit grav la cap.

„Am găsit un bărbat de aproximativ 63 de ani, în stop cardiorespirator. Tot în acelaşi loc un bărbat de aproximativ 35 de ani, care prezenta multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, la nivelul capului şi toracelui posterior, în urma unei agresiuni”, a declarat Danuţ Panaitescu, medic SMURD Botoşani, conform .

Ce au făcut agresorii

Agresorii au fugit imediat la fața locului, după cele întâmplate. Vecinii au sunat la 112, iar autoritățile au pornit în căutarea celor doi vinovați. Cele două victime au ajuns la spital cu răni grave.

„Au fost direcţionate, în cel mai scurt timp, mai multe forţe de ordine, inclusiv luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi Jandarmerie, care au prins şi imobilizat persoanele bănuite de comiterea faptei”, a precizat Delia Neniscu, purtător cuvânt IPJ Botoşani.

Agresorii, de 53 și 27 de ani, au fost prinși și duși la audieri. Poliția a deschis o anchetă, iar bărbaţii riscă acum pedepse grele.