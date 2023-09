Eurostat: Țara noastră este campioana Uniunii Europene după proporția tinerilor care nu învață și nici nu lucrează

Datele publicate vineri de Eurostat arată că mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) din Uniunea Europeană nu erau ocupaţi, în educaţie sau formare, aşa-numiţii NEETs, în anul 2022.

Țara noastră este campioana UE în acest sens, urmată de Italia și Grecia. În schimb Olanda are cel mai mic număr de tineri șomeri, potrivit .

România are cei mai mulți tineri din UE care stau degeaba

Potrivit datelor institutului european de statistică Eurostat, 19,8% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 ani din România nu erau ocupați anul trecut în educaţie sau formare (NEET – neither in employment nor in education and training, engl.).

La acest capitol România este campioană, deoarece ponderea tinerilor șomeri din țara noastră este aproape dublă față de media europeană (11,7%).

De asemenea, a doua țară în topul țărilor cu tineri fără ocupație este Italia (19%), iar pe locul trei se află Grecia (15,4%). La celălalt capăt al clasamentului se află Olanda (4,2% NEET) și Suedia (5,7%).

Aceste date arată că, în 2022, o treime dintre statele membre erau sub ţinta propusă pentru anul 2030, respectiv o proporţie NEET de 9%, respectiv: Olanda (4,2%), Suedia (5,7%), Malta (7,2%), Luxemburg (7,4%), Danemarca (7,9%), Portugalia (8,4%), Slovenia (8,5%), Germania (8,6%) şi Irlanda (8,7%).