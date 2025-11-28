B1 Inregistrari!
Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, cu un concert Ștefan Bănică Jr.. Ce surprize au mai pregătit organizatorii (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 19:35
Târgul de Crăciun din Timișoara e deschis în perioada 30 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Sursa Foto: Târgul de Crăciun din Timișoara / Facebook

Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, și va primi vizitatori până pe 7 ianuarie 2026. Timp de cinci săptămâni, patru piețe centrale vor găzdui spectacole, colinde și atracții de sezon. Noutatea ediției din acest an a târgului este bradul carusel.

Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide cu un concert Ștefan Bănică Jr.

Târgul de Crăciun se deschide duminică, la ora 17:15, în acordurile Muzicii Militare a Brigăzii 18 ISR „Decebal”. La ora 18:00 se aprinde iluminatul festiv, iar seara continuă cu o prestație a trupei timișorene Box Office, urmată de un concert Ștefan Bănică Jr. & Band.

„Începând de duminică, 30 noiembrie, se deschide oficial Târgul de Crăciun – ediția a XVIII-a, care va transforma Piața Victoriei într-un tărâm de poveste, plin de lumină, culoare și bucurie. Ca în fiecare an, deschiderea va fi marcată de aprinderea luminițelor de sărbătoare și a bradului de Crăciun, moment așteptat cu emoție de copii și adulți deopotrivă. Orașul va fi scăldat în strălucirea miilor de beculețe, iar atmosfera se va umple de colinde, râsete și voie bună.

Căsuțele din lemn decorate cu grijă îi vor întâmpina pe vizitatori cu produse tradiționale, bunătăți de iarnă, vin fiert, turtă dulce și decorațiuni artizanale, toate aduse de meșteșugari și producători locali. Cei mici vor putea să-l întâlnească pe Moș Crăciun și să descopere magia copilăriei în fiecare colț al târgului, iar părinții se vor bucura de o atmosferă caldă și plină de emoție.

De asemenea, vizitatorii se vor putea bucura de o lume de poveste, cu trenulețul care străbate târgul printre lumini sclipitoare și colinde vesele, dar și de patinoarul unde râsetele și voia bună vor fi la ele acasă. Căsuțele creative, pregătite cu grijă și imaginație, îi vor aștepta pe cei mici și mari cu activități tematice, ateliere de sezon și surprize care aduc magia Crăciunului mai aproape ca niciodată”, a transmis Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, vor concerta trupa Zdob și Zdub și Ansamblul „Timișul”.

Orarul spectacolelor poate fi consultat AICI.

Programul Târgului de Crăciun din Timișoara:

  • Luni – joi: 12.00 -22.00
  • Vineri – duminică: 11:00 – 22:00

