Sute de pasageri ai unui avion au luat parte la un incident extrem de grav. O aeronavă care trebuia să aterizeze pe aeroportul din Cluj-Napoca a survolat minute în șir, după ce un controlor de trafic a adormit.

Ce responsabilități avea controlorul de trafic

Controlorul de trafic care a produs incidentul de pe aeroportul din Cluj-Napoca era responsabil de emiterea autorizării pentru aterizare și pregătirea pistei. În schimb, în timpce era de tură, a ațipit.

Aeronava se pregătea de aterizare, când echipajul de la bord și-a dat seama că nu poate lua legătura cu punctul de control de la Cluj. A raportat situația, iar avionul a fost direcționat într-o zonă de așteptare, unde practic aeronava efectuează manevre circulare în aer până primește aprobarea pentru aterizare. Acolo ar fi survolat timp de 11 minute.

Când a avut loc incidentul

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu o lună și jumătate, dar a ieșit la iveală odată cu explicațiile venite din partea Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian. Se pare că în acea , erau trei controlori pe tură. Cum traficul era redus, doi dintre ei ar fi fost repartizați la dirijare, iar cel rămas responsabil a adormit.

Cum au justificat ceilalți doi controlori incidentul

Cei doi controlori care fuseseră repartizați la dirijare au încercat să justifice greșeala celui de-al treilea dând vina pe oboseala acumulată și experiența redusă. În urma celor întâmplate și pentru a evita crearea unor situații similare în viitor, Romatsa a declarat că au fost implementate măsuri suplimentare, printre care se numără și instruirea personalului, dar și monitorizarea atentă a programului de lucru, potrivit .

Pasagerii nu au avut de suferit, iar în cele din urmă, avionul a aterizat în siguranță.

Câți bani a plătit aeroportul din Cluj-Napoca pentru tăierea ierbii

În luna martie, un scandal a izbucnit la Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca din cauza… tunderii ierbii. Aeroportul și firma care se ocupă de acest serviciu au încheiat un contract care prevede alocarea a 120.000 de euro anual. Până în urmă cu cîteva luni, întreținerea se realiza gratuit de către un fermier, conform

Contractul cu fermierul a fost încheiat în urmă cu cinci ani, iar acum, a fost rezilat după ce au existat incidente din cauza unor lucrări executate greșit.

„Și-a recunoscut vina, nici măcar nu a contestat. Din cauza ierbii necorespunzătoare au fost incidente cu păsările. Incidentele cu păsările pot duce la accidente. Am avut o căprioară care s-a ascuns aici în iarbă, pentru că nu a luat fânul am avut un incendiu de vegetație destul de grav”, a spus directorul aeroportului internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca.

Cum a justificat directorul aeroportului contractul de sute de mii de euro

Acum, aeroportul a încheiat un contractul cu o firmă, timp de 4 ani, pentru 600.000 de euro. Contractul prevede, pe lângă tunderea ierbii, lucrări pentru întreținerea terenului pe o suprafață de 100 de hectare.

Conducerea aeroportului a transmis că este foarte important ca normele de siguranță aeronautică să fie respectate.

„Pe aeroporturi este obligatoriu ca, în banda pistei, iarba să fie permanent la 10 cm, în rest să fie la 20 cm. Sunt condiții mai stricte legat de tunsul ierbii, în ce privește echipamentele de radionavigație în care iarba crescută le poate influența și poate, de asemenea, să afecteze siguranța zborurilor”, a declarat directorul aeroportului Cluj-Napoca.

Cum a comentat Consiliul Județean Cluj decizia aeroportului

Consiliul Județean Cluj a amânat aprobarea bugetului aeroportului după ce au apărut critici privind contractual pentru tunderea ierbii. Dar, în acest fel, aeroportul ar putea pierde un proiect important pe fonduri europene de 3,5 milioane de euro.

„Irosirea banului public în mod nejustificat. Punctual, este vorba despre o suprafață de 113 hectare din jurul aeroportului din Cluj, care trebuie întreținută prin cosire, lucru care s-a făcut până în prezent, de vreo 30 de ani, de către fermierii din zonă, care au făcut această lucrare gratuit, ei utilizând iarba și plătind chiar si o redevență. Am să recomand conducerii aeroportului ca, de comun acord cu acea firmă, în mod amiabil, sa recurgă la denunțarea acestui contract, adică la rezilierea lui”, a spus Dorel Secară, consilier județean.

Dacă nu se va face acest lucru, va fi respins, a mai adăugat consilierul județean.