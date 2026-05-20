Vremea în România, 20 mai 2026: ploi, furtuni și temperaturi de până la 26 de grade

Ana Beatrice
20 mai 2026, 07:21
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Ce surprize aduce vremea de astăzi în România
  2. Cum se schimbă vremea de la o regiune la alta
  3. La ce să se aștepte bucureștenii în următoarele ore
  4. Cum va fi vremea în cele mai importante orașe din țară
România traversează o perioadă cu vreme schimbătoare, specifică finalului de primăvară. Zilele plăcute vor alterna cu episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, mai accentuate în estul țării și în zonele montane.

Ce surprize aduce vremea de astăzi în România

Conform prognozei transmise de ANM, vremea va rămâne în limite normale pentru această perioadă, în intervalul 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 09:00. În cea mai mare parte a țării, ziua debutează cu un cer variabil și atmosferă plăcută. Valorile termice se vor menține specifice unei zile de primăvară târzie.

Totuși, după-amiaza și pe parcursul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în mai multe regiuni. Sunt așteptate averse și descărcări electrice mai ales în zonele montane, în sudul și estul țării, dar local și în regiunile centrale. Pe alocuri, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp. Nu sunt excluse nici episoade izolate de grindină.

Vântul va sufla mai intens în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și în zona montană înaltă, unde rafalele se vor resimți mai puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade, în timp ce minimele nopții vor coborî între 7 și 15 grade.

Cum se schimbă vremea de la o regiune la alta

România va avea parte de o vreme variată de la o regiune la alta, cu temperaturi plăcute în majoritatea zonelor, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică spre seară. În nordul și vestul țării, inclusiv în Maramureș, Crișana și Banat, vremea se va menține apropiată de normalul perioadei, cu maxime între 21 și 25 de grade și doar ploi scurte izolate în a doua parte a zilei.

În sud și sud-est, atmosfera va deveni mai agitată după-amiaza. În Muntenia și în regiunile din apropierea litoralului sunt așteptate averse, tunete și fulgere, iar vântul va sufla mai puternic, cu rafale de până la 50–65 km/h. Temperaturile vor urca până la 26 de grade, menținând senzația de vreme caldă.

Și în Oltenia vremea va fi schimbătoare, cu perioade însorite în prima parte a zilei și ploi locale însoțite de descărcări electrice spre seară. În centrul țării și în zonele montane, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, iar la munte vântul va avea rafale puternice, ce pot depăși 70–80 km/h pe creste. În Transilvania, maximele vor ajunge la 24 de grade, iar dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață.

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va rămâne schimbătoare, cu intensificări ale vântului și posibile averse trecătoare, mai ales spre seară și pe timpul nopții. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute față de restul țării, cu maxime de 20–22 de grade, specifice unei zile de primăvară la malul mării.

La ce să se aștepte bucureștenii în următoarele ore

Vremea se va menține plăcută în Capitală, cu temperaturi apropiate de normalul acestei perioade. Ziua începe cu o atmosferă relativ calmă, însă norii își vor face treptat apariția pe parcursul după-amiezii.

Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice, pe fondul accentuării instabilității atmosferice. Vântul va sufla slab până la moderat, dar poate avea unele intensificări în timpul ploilor.

Valorile maxime vor ajunge la 23–25 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 12 și 14 grade.

Cum va fi vremea în cele mai importante orașe din țară

Marile orașe ale țării vor avea parte de temperaturi plăcute și o atmosferă tipică finalului de primăvară, însă în multe zone nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică spre seară.

În Cluj-Napoca, vremea va fi confortabilă pe parcursul zilei, cu maxime de 22–24 de grade și minime între 9 și 11 grade. Spre seară, cerul se va înnora temporar și pot apărea ploi de scurtă durată.

Și în Timișoara atmosfera va fi plăcută, cu temperaturi ce vor urca până la 24–25 de grade. Cerul va avea înnorări trecătoare, iar noaptea valorile termice vor coborî spre 11–13 grade.

În Iași, vremea va fi ușor mai răcoroasă, cu maxime de 20–22 de grade și minime între 8 și 10 grade. Vântul va sufla mai intens pe parcursul zilei, iar ploile își pot face apariția local.

Pentru Craiova se anunță o zi relativ caldă, cu temperaturi de până la 24–25 de grade. După-amiaza și spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, pe fondul accentuării instabilității atmosferice.

La malul mării, în Constanța, vremea va fi schimbătoare, cu maxime de 20–22 de grade și vânt mai intens, în special pe litoral. Minimele nopții se vor situa între 13 și 15 grade.

În Brașov, temperaturile vor fi ceva mai scăzute față de restul țării, cu maxime de 20–22 de grade și minime între 7 și 9 grade. Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice.

