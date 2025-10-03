B1 Inregistrari!
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 12:55
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care sunt obligațiile legale ale proprietarilor
  2. Ce reguli pot stabili asociațiile de proprietari și cine răspunde pentru pagube
  3. Când poate apărea răspunderea penală

Proprietarii de animale care nu le supraveghează corespunzător în curțile și spațiile comune ale blocurilor se expun la sancțiuni legale, despăgubiri și conflicte cu vecinii. Câinii și pisicile care aleargă libere pot provoca accidente, speria copii sau deteriora bunuri, iar neglijența stăpânilor poate avea consecințe financiare și juridice semnificative.

Care sunt obligațiile legale ale proprietarilor

Proprietarii trebuie să păstreze controlul permanent asupra animalelor și să nu le lase nesupravegheate, inclusiv în spațiile comune ale blocurilor. Avocatul Cristian Popescu explică: „Conform legislației (OUG 55/2002 privind câinii periculoși, Legea 205/2004 privind protecția animalelor, Legea 72/2002, Codul Civil) proprietarii de animale au obligația de a deține permanent controlul asupra animalelor, de a nu le lăsa nesupravegheate și de a respecta normele de conviețuire socială.”, scrie Capital.ro.

Specialiștii recomandă folosirea leselor, hamurilor sau a cuștilor portabile în spațiile comune și supravegherea constantă a animalelor, măsuri care protejează atât animalele, cât și vecinii.

Ce reguli pot stabili asociațiile de proprietari și cine răspunde pentru pagube

Asociațiile de proprietari pot institui reguli suplimentare privind conviețuirea cu animalele, cum ar fi restricții de acces în lifturi sau locuri de joacă, atâta timp cât acestea nu contravin legii. Avocatul Cristian Popescu precizează: „Regulamentele asociațiilor de proprietari pot impune reguli suplimentare, cum ar fi interzicerea accesului cu animale în lift, locuri de joacă etc., atât timp cât acestea nu contravin legii.”

Din punct de vedere civil, proprietarul sau persoana care are animalul în grijă răspunde întotdeauna pentru prejudiciile provocate. Popescu explică: „Răspunderea civilă delictuală: întotdeauna proprietarul răspunde pentru prejudiciile cauzate de animale (art. 1375 Cod civil). Răspunderea delictuală a paznicului juridic poate fi antrenată pentru toate situațiile în care prejudiciul a fost cauzat de animal. În vederea antrenării răspunderii civile a paznicului juridic, victima trebuie să dovedească un prejudiciu cauzat de comportamentul anormal al animalului”.

Când poate apărea răspunderea penală

Răspunderea penală intervine în situațiile grave, când animalele provoacă vătămări corporale sau există pericol social. Cristian Popescu subliniază: „Răspunderea penală apare în cazuri grave care atrag vătămări corporale și există pericol social și intenția directă a proprietarului/paznicului juridic.”

Proprietarii rămân direct răspunzători atât în spațiile comune, cât și în cele publice, putând suporta consecințe civile, sancțiuni contravenționale și chiar răspundere penală în funcție de gravitatea faptei.

