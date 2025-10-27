Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro

Brandul Taste of Asia își relansează magazinul online într-o formă modernă, orientată spre confortul clientului, cu stocuri actualizate în timp real, livrare rapidă și program de loialitate activ atât online, cât și în magazinele fizice.

O nouă generație de comerț asiatic online

Taste of Asia, unul dintre principalii distribuitori de produse asiatice din România, anunță lansarea noii sale platforme online — — o versiune complet reconfigurată, ce promite o experiență de cumpărare mai intuitivă și mai apropiată de nevoile consumatorului actual.

Trecerea de la vechiul domeniu asianfood.ro marchează începutul unei etape noi pentru companie: una bazată pe tehnologie, viteză și interacțiune transparentă cu clienții.

Cu peste 1.000 de produse asiatice autentice disponibile online, Taste of Asia oferă acum acces rapid la o gamă completă de ingrediente, condimente, sosuri, băuturi și snack-uri importate din Japonia, China, Coreea și alte țări asiatice.

„Am creat noul magazin online tasteofasia.ro pentru a le oferi clienților noștri o experiență completă – rapidă, sigură și plină de inspirație. Ne-am dorit un site care să combine pasiunea pentru gastronomia asiatică cu tehnologia modernă, astfel încât fiecare vizită să fie o călătorie culinară autentică.”

— Alin Varga, fondatorul Taste of Asia

Funcționalități noi și servicii mai rapide

Noua platformă integrează o serie de îmbunătățiri semnificative în zona de experiență a utilizatorului:

Stocuri actualizate în timp real , vizibile pentru fiecare produs în parte;

, vizibile pentru fiecare produs în parte; Livrare rapidă, în 1–2 zile lucrătoare , prin curier sau locker;

, prin curier sau locker; Plată online sigură , disponibilă prin Banca Transilvania și EuPlatesc;

, disponibilă prin Banca Transilvania și EuPlatesc; Design modern și prietenos , cu o navigare fluidă și clară;

, cu o navigare fluidă și clară; Filtrare avansată a produselor, pentru o selecție ușoară și precisă.

Toate aceste funcționalități vin în sprijinul clienților care își doresc o experiență de cumpărare fără obstacole — de la alegerea produselor până la livrare.

Fidelitate recompensată – în magazin și online

Programul de loialitate al brandului funcționează acum unificat în toate canalele: online și în magazinele fizice.

Clienții pot acumula puncte de fidelitate la fiecare achiziție, pe care le pot transforma ulterior în reduceri. Sistemul funcționează automat și transparent, fiind gândit pentru a oferi beneficii personalizate și avantaje exclusive membrilor.

Cultura asiatică prinde viață prin rețete autentice

Taste of Asia a lansat și o secțiune dedicată inspirației culinare – – unde vizitatorii pot descoperi ghiduri pas cu pas pentru preparate autentice precum ramen, sushi, curry sau deserturi japoneze.

Rețetele sunt concepute pentru a fi ușor de urmat, iar ingredientele pot fi comandate direct din magazinul online, creând o legătură naturală între inspirație și acțiune.

Prin această inițiativă, Taste of Asia își reafirmă angajamentul de a educa și sprijini pasionații de gastronomie asiatică, nu doar de a comercializa produse.

Combinarea online-ului cu experiența din magazinele fizice

Taste of Asia continuă să își dezvolte rețeaua de magazine din țară, oferind clienților posibilitatea de a explora produsele și offline.

Integrarea completă între platforma digitală și magazinele fizice permite verificarea stocurilor în timp real, acumularea punctelor de loialitate și acces rapid la promoțiile curente.

Această strategie de comerț hibrid poziționează brandul ca un exemplu de adaptare la nevoile actuale ale pieței, combinând tehnologia cu proximitatea umană.

Despre Taste of Asia

Fondat în 2013, Taste of Asia este un brand românesc dedicat aducerii autenticității gastronomice asiatice mai aproape de publicul local.

Compania colaborează cu producători consacrați din Asia, oferind un portofoliu divers de produse alimentare premium, atent selectate.

Prin noua platformă tasteofasia.ro, brandul își consolidează angajamentul de a oferi produse de calitate, livrare rapidă și o experiență online modernă, menținând în același timp legătura directă cu clienții săi prin magazinele fizice.