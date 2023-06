Tatăl unei victime de la Colectiv, despre eliberarea lui Piedone: Decidenții din statul român nu sunt vinovați niciodată / Dosarul despre ce s-a întâmplat cu copiii noștri în spitale, mult întârziat

Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, unul dintre tinerii care au murit după incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, a comentat cu amărăciune decizia justiției pe Cristian Piedone, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că „decidenții statului român nu sunt vinovați niciodată”.

Tatăl unei victime de la Colectiv, pe B1 TV, despre eliberarea lui Piedone

Întrebat despre decizia instanțelor, Narcis Hogea a afirmat: „Chiar stăteam acum câteva minute și mă gândeam la ce s-a întâmplat, deci un primar care autorizează ilegal un club în care izbucnește un incendiu și mor 65 de oameni, și sunt rănite peste 200 de persoane, e considerat nevinovat. Wow! Nici nu pot să spun mare lucru în toată chestia asta. Mi se pare total aiurea!”.

„Tot așa apar decizii de genul acesta. Ce văd eu, că de fapt decidenții din statul român nu sunt vinovați niciodată. Ei cumva scapă, asta mi se pare mie (…). Numai empatic nu mi s-a părut acel mesaj (transmis de avocatul lui Cristian Piedone, n.r.), mesaj de genul, domnule, ne-am descurcat, e liber, și asta e. Era un mesaj către noi, da, interesant mesaj”, a adăugat Narcis Hogea.

Întrebat dacă este de părere că s-a făcut dreptate, tatăl lui Alexandru Hogea a spus: „Bineînțeles că nu. Vă mai dau motiv (…). Există un al doilea dosar depus de noi și care are tot așa, șapte ani de când e deschis, în care se urmărește ce s-a întâmplat în spitalele din România, ce s-a întâmplat cu copiii noștri care au ajuns acolo și care nu au fost tratați așa cum trebuie. Eh, acest dosar este mult întârziat, este încă la procurori. Am cerut oficial o întrevedere cu procurorul de caz ca să aflu și eu ce se mai întâmplă în cazul dosarului, am primit un răspuns foarte sec, dosarul se află în lucru, este în faza de expertize medicale, expertize care durează de trei ani și ceva”.