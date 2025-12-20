Turiștii care aleg să viziteze Bucureștiul ar putea plăti o taxă de 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în oraș. Propunerea aparține , care spune că fondurile strânse ar urma să fie folosite pentru dezvoltare și promovare.

Subiectul a stârnit deja discuții aprinse. Unii consideră măsura justificată, având în vedere că există taxe similare în multe orașe europene. Pe de altă parte, sunt și voci care susțin că o astfel de taxă i-ar putea descuraja pe viitorii vizitatori.

Ce spun turiștii despre noua taxă din Capitală

Pentru fiecare noapte petrecută în Capitală, turiștii ar putea plăti 10 lei, indiferent de tipul de cazare ales. Măsura i-a împărțit deja în două tabere. O turistă din Italia respinge categoric ideea. „Nu suntem de acord. În Italia permitem accesul turiştilor din toată lumea, nu avem această taxă”, a spus ea, potrivit observatornews.ro.

Alți vizitatori însă privesc propunerea cu mai multă înțelegere. Ei spun că taxele există în multe alte orașe și, dacă banii chiar ar fi investiți în îmbunătățirea orașului. Totuși, unii atrag atenția că România este deja destul de scumpă și că autoritățile ar trebui să găsească și alte metode de atragere a turiștilor.

„Deci, în realitate, dacă vreţi mai mulţi turişti, ar trebui să vă promovaţi într-o altă formă. E o idee bună. Toate clădirile de aici au nevoie să fie renovate” , au mai precizat turiștii.

Cum văd specialiștii din turism această propunere

Cei care ajung în București pentru afaceri nu vor simți aproape deloc efectele noii taxe, spun specialiștii din turism. În schimb, turiștii obișnuiți, care călătoresc pentru plăcere și compară mereu prețurile cu alte destinații, vor privi această sumă ca pe una mică și ușor de acceptat.

Există, totuși, și pentru care taxa ar putea fi un inconvenient, însă impactul nu ar fi suficient de mare încât să reducă semnificativ numărul înnoptărilor în Capitală.

Taxa ar urma să fie încasată direct de unitățile de cazare și apoi virată către bugetul orașului. „Aceşti bani se pot duce foarte uşor către marketing, promovare, participarea la târguri. Cooptarea mai multor operatori economici care să vină cu o viziune coerentă”, a declarat Roxana Ilinca, director agenţie turism.

Ajută taxa Capitala sau pune presiune pe turiști și operatori

În realitate, există temeri că banii nu vor ajunge neapărat în promovarea turismului, ci mai degrabă la acoperirea golurilor din buget. Autoritățile recunosc că orice sumă contează în această perioadă. „Orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează. Dacă putem 5%, 3%, 2% de la fiecare în parte, se cumulează şi, în valori nominale, înseamnă mult”, a transmis .

„Există, în acest moment, la toate hotelurile, taxa hotelieră. Şi acum mai venim cu o taxă de publicitate. Cu cât pui mai multe taxe, cu atât îi sperii. În loc să ieftinim produsul turistic, facem tot ce putem ca să-l scumpim”, a mai precizat Alin Burcea, preşedintele ANAT.