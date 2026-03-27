Taxele și impozitele locale mai mari impuse de guvernul Bolojan, românilor, de la 1 ianuarie atrag atenția spărgătorilor. Se știe că, odată cu adoptarea legii bugetului, primăriile și consiliile județene au devenit cele mai bogate din țară.

Hoții atrași de taxele și impozitele colectate

În acest context se înscrie și spargerea pe care au dat-o la sediul din comuna Ivești, în județul Galați. au fost atrași de banii colectați din taxele și impozitele majorate. Mult mai ușor decât ar fi făcut-o într-o bancă, ei au pătruns în clădire și au dat lovitura furând întreaga sumă găsită.

Spargerea a fost descoperit, dimineață, când a venit la primărie, de edil, care a anunțat poliția. Criminaliștii ajunși la fața locului au descoperit că seiful a fost scos din locul în care era montat și a fost tăiat cu un flex.

„La data de 26 martie 2026, ora 06:36, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către un funcţionar din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, cu privire la faptul că, în momentul în care a ajuns la sediul unităţii administrativ-teritoriale, a constatat că lipseau mai multe sume de bani”, se arată într-un comunicat al .

Deși autoritățile nu au vrut să dea informații cu privire la suma furată din seif, presa locală a aflat că ar fi vorba despre aproximativ 100.000 de lei.

Hoții preferă instituțiile publice

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și încearcă să-i identifice pe autori, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale. Rămâne să vedem cât zel vor depune aceștia pentru a recupera banii din taxele și impozitele locale majorate.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, în cursul nopţii, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracţie, distrugând sistemul de alarmă, de unde ar fi sustras dintr-un seif metalic o sumă de bani”, se mai arată în comunicat.

Dacă este să dăm crezare jurnaliștilor de la Viața Nouă, spargerile comise în instituții publice au devenit o modă printre hoții gălățeni. Aceștia au furat de la societatea Apă Canal, de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și chiar de la Consiliul Județean Galați. Se pare că infractorii preferă aceste instituții, în locul băncilor, deoarece rata de succes este mai mare.

În plus, pare că nici polițiștii nu se omoară foarte tare să-i prindă și să-i închidă pe spărgători.