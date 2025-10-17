B1 Inregistrari!
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute

17 oct. 2025, 16:35
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Sursa foto: Getty Images
Cuprins
  1. Ce metodă folosea rețeaua de hoți români
  2. Ce bunuri au fost confiscat de polițiștii în timpul perchezițiilor

Poliția Națională a destructurat o rețea de hoți români care acționau pe teritoriul Spaniei și aveau sediul la Madrid. În urma operațiunii „Ciclonul”, 12 persoane, opt bărbați și patru femei, au fost plasate în arest preventiv.

Ce metodă folosea rețeaua de hoți români

Persoanele arestate sunt acuzate de comiterea a 41 de jafuri și patru jafuri cu violență, furturi de bijuterii și ceasuri. Obiectele furate erau trimise apoi în România. Anchetatorii precizează că în țara lor natală, membrii clanului se bucura de un statut economic ridicat. Locuiau în conace, dețineau mașini de lux și investeau în imobiliare. Rețeaua era condusă de un cuplu de români.

Potrivit ofițerilor, femeile erau, de obicei, cel care acționau. Vorbeau perfect spaniola și purtau haine care să nu trezească suspiciuni victimelor. Acționau mai ales dimineața, apropiindu-se de persoane și cerându-le ajutorul cu o problemă minoră, de genul unde pot găsi o farmacie sau un spital.

Odată ce victimele își ofereau ajutorul, erau „recompensate” cu o îmbrățișare. Astfel, a reușit rețeaua de hoți să fure coliere, brățări sau ceasuri, majoritatea din aur. Operațiunile durau și doar câte trei minute.

„Erau adevărați specialiști în acest tip de furt, iar victimele nici nu și-au dat seama până nu au ajuns acasă”, a declarat șeful secției de criminalitate organizată din cadrul Prefecturii Poliției din Madrid, Francisco González, potrivit La Vanguardia.

De altfel, clanul acționa și prin metoda „semănatului”, mai ales în jurul bancomatelor. Asta presupune sustragerea de numerar, cât victima nu este atentă.

Ce bunuri au fost confiscat de polițiștii în timpul perchezițiilor

Agenții au efectuat 25 de percheziții, două în Spania și 23 în România, în cadrul cărora au confiscat 26 de ceasuri de lux, numeroase bijuterii din aur, 22.900 de euro, 1.850 de lire sterline, 7.150 de lei, douăsprezece proprietăți și șapte vehicule evaluate la 190.000 de euro.

Primele investigații au relevat că această rețea avea sediul în Madrid, dar își desfășura activitatea infracțională în toată Spania, concentrându-se în ultimele luni pe provinciile Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, Valencia, Alicante, Granada și Murcia

