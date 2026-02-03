Te confrunți cu insomnie? Descoperă metoda japoneză de adormire rapidă, un truc simplu de relaxare care te poate ajuta să adormi în doar câteva minute, fără medicamente.

Insomnia afectează din ce în ce mai multe persoane, iar efectele se resimt rapid în viața de zi cu zi. Mai exact, apar dificultăți de concentrare, oboseală persistentă, dureri de cap sau cearcăne accentuate. Specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a telefonului, tabletei sau laptopului înainte de culcare contribuie semnificativ la tulburările de somn, prin expunerea prelungită la lumina albastră.

Te confrunți cu insomnie? Ce este metoda japoneză care te ajută să adormi rapid

Pentru cei care nu vor să urmeze tratamente medicamentoase, există o tehnică simplă de relaxare, inspirată din meditația orientală și din practicile militare japoneze. Metoda a fost adaptată de-a lungul timpului de practicanți ai tehnicilor Zen, piloți, soldați, și este menită să inducă rapid o stare de calm profund, favorabilă adormirii.

Te confrunți cu insomnie? Cum se aplică, pas cu pas, tehnica de adormire în 3 minute

Primul pas constă în a-ți așeza corpul într-o poziție comodă, întins pe spate, cu membrele relaxate și ochii închiși. Atenția se mută apoi, progresiv, asupra fiecărei părți a corpului, de la frunte până la tălpi. Trebuie să spui în gând: „Relaxez fruntea”, „Relaxez ochii”, „Relaxez umerii”, continuând până la picioare.

Prin contractarea ușoară a mușchilor timp de câteva secunde și relaxarea lor completă, corpul începe să elibereze tensiunea acumulată peste zi. Acest tip de relaxare progresivă este folosit și în tehnicile moderne de gestionare a stresului.

Ce rol are respirația în instalarea somnului

Respirația controlată joacă un rol-cheie în calmarea . Un exercițiu des întâlnit presupune inspirații lente pe nas, menținerea aerului câteva secunde și expirații prelungite pe gură.

Mai exact, inspiră lent pe nas timp de patru secunde, ține aerul în piept timp de șapte secunde, apoi expiră încet pe gură timp de opt secunde. Repetarea acestui ciclu de patru ori ajută la scăderea ritmului cardiac și la inducerea unei stări de relaxare profundă, favorabilă somnului.

Pe lângă relaxarea corpului, eliberarea minții de gânduri este esențială. Vizualizarea unui peisaj calm sau concentrarea pe imagini simple ajută la reducerea fluxului de gânduri care ține creierul în stare de alertă. În același timp, repetă mental fraze precum „Nu gândesc, doar simt” sau „Totul este liniște”, potrivit .

Un alt truc simplu este și răcorirea ușoară a camerei sau a pernei, deoarece temperaturile mai scăzute pot facilita adormirea.

Ce obiceiuri simple pot îmbunătăți calitatea somnului

Specialiștii recomandă stabilirea unei rutine de seară, să eviți ecranele timp de cel puțin o oră înainte de culcare. Câteva minute de meditație, respirație conștientă sau rugăciune pot reduce stresul acumulat. O baie caldă sau un ceai relaxant completează acest ritual și contribuie la un somn mai profund și mai odihnitor.