B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș

Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș

Ana Maria
03 feb. 2026, 19:49
Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
Sursa foto: Freepik / @diana.grytsku
Cuprins
  1. Te confrunți cu insomnie? Ce este metoda japoneză care te ajută să adormi rapid
  2. Te confrunți cu insomnie? Cum se aplică, pas cu pas, tehnica de adormire în 3 minute
  3. Ce rol are respirația în instalarea somnului
  4. Ce obiceiuri simple pot îmbunătăți calitatea somnului

Te confrunți cu insomnie? Descoperă metoda japoneză de adormire rapidă, un truc simplu de relaxare care te poate ajuta să adormi în doar câteva minute, fără medicamente.

Insomnia afectează din ce în ce mai multe persoane, iar efectele se resimt rapid în viața de zi cu zi. Mai exact, apar dificultăți de concentrare, oboseală persistentă, dureri de cap sau cearcăne accentuate. Specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a telefonului, tabletei sau laptopului înainte de culcare contribuie semnificativ la tulburările de somn, prin expunerea prelungită la lumina albastră.

Te confrunți cu insomnie? Ce este metoda japoneză care te ajută să adormi rapid

Pentru cei care nu vor să urmeze tratamente medicamentoase, există o tehnică simplă de relaxare, inspirată din meditația orientală și din practicile militare japoneze. Metoda a fost adaptată de-a lungul timpului de practicanți ai tehnicilor Zen, piloți, soldați,  și este menită să inducă rapid o stare de calm profund, favorabilă adormirii.

Te confrunți cu insomnie? Cum se aplică, pas cu pas, tehnica de adormire în 3 minute

Primul pas constă în a-ți așeza corpul într-o poziție comodă, întins pe spate, cu membrele relaxate și ochii închiși. Atenția se mută apoi, progresiv, asupra fiecărei părți a corpului, de la frunte până la tălpi. Trebuie să spui în gând: „Relaxez fruntea”, „Relaxez ochii”, „Relaxez umerii”, continuând până la picioare.

Prin contractarea ușoară a mușchilor timp de câteva secunde și relaxarea lor completă, corpul începe să elibereze tensiunea acumulată peste zi. Acest tip de relaxare progresivă este folosit și în tehnicile moderne de gestionare a stresului.

Ce rol are respirația în instalarea somnului

Respirația controlată joacă un rol-cheie în calmarea sistemului nervos. Un exercițiu des întâlnit presupune inspirații lente pe nas, menținerea aerului câteva secunde și expirații prelungite pe gură.

Mai exact, inspiră lent pe nas timp de patru secunde, ține aerul în piept timp de șapte secunde, apoi expiră încet pe gură timp de opt secunde. Repetarea acestui ciclu de patru ori ajută la scăderea ritmului cardiac și la inducerea unei stări de relaxare profundă, favorabilă somnului.

Pe lângă relaxarea corpului, eliberarea minții de gânduri este esențială. Vizualizarea unui peisaj calm sau concentrarea pe imagini simple ajută la reducerea fluxului de gânduri care ține creierul în stare de alertă. În același timp, repetă mental fraze precum „Nu gândesc, doar simt” sau „Totul este liniște”, potrivit Click!.

Un alt truc simplu este și răcorirea ușoară a camerei sau a pernei, deoarece temperaturile mai scăzute pot facilita adormirea.

Ce obiceiuri simple pot îmbunătăți calitatea somnului

Specialiștii recomandă stabilirea unei rutine de seară, să eviți ecranele timp de cel puțin o oră înainte de culcare. Câteva minute de meditație, respirație conștientă sau rugăciune pot reduce stresul acumulat. O baie caldă sau un ceai relaxant completează acest ritual și contribuie la un somn mai profund și mai odihnitor.

Tags:
Citește și...
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Eveniment
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Eveniment
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Eveniment
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Eveniment
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii
Eveniment
Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Eveniment
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Eveniment
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Eveniment
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Eveniment
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Ultima oră
20:39 - Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
20:23 - Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
20:20 - Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
20:08 - Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
19:53 - Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
19:51 - Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
19:40 - Lumea mondenă zguduită de un nou scandal. Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi
19:14 - Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
19:12 - O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii în cazul său
19:09 - Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul