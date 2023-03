Țeapă de 1.000 de euro pentru o sibiancă / Femeia a comandat un câine de rasă. Ce a primit în schimb

O femeie din Sibiu care este stabilită în Austria a vrut să își cumpere un câine de rasă de talie mică din România. Aceasta s-a ales cu o corcitură și cu o pagubă de peste 1.100 de euro.

Una dintre înșelăciunile care sunt tot mai populare pe internet este cea cu vânzarea câinilor de rasă. Multe persoane vor să „câștige” bani prin vânzarea animalelor în online.

Sibianca a rămas și fără câine de rasă și fără cei 1.100 de euro

Maria, o sibiancă mutată în Austria, în orașul Innsbruck, și-a comandat un câine de talie mică din rasa Poodle Canish Mini Toy, din România, pentru că prețurile sunt mult mai mari. Femeia a căutat destul de mult pe site-urile din țară și a găsit cățelul pe care și-l dorea, întrucât vânzătorul menționa că are carnet de sănătate și Pedigree.

Femeia a stabilit toate detaliile în ceea ce privește achiziționarea câinelui, dar și transportul acestuia. Patrupedul a ajuns în cele din urmă în Linz de unde a fost preluat de Maria, care a constatat că avea burta mare și se tot scărpina, motiv pentru care l-a dus la veterinar.

„Cățelul avea burta mare și se tot scărpina. L-am dus a doua zi la veterinar și medicul mi-a spus că am adus cățelul ilegal și că nu are cip. Mi l-a luat, l-a băgat în carantină 21 de zile, timp în care îi va face injecțiile necesare. De marți este în carantină și pe 3 sau 4 aprilie trebuie să îl iau. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru că eu mi-am dorit cățelul acesta. Doctorul mi-a zis că s-ar putea să nu fie rasa pe care am cumpărat-o eu, ci o corcitură, dar asta nu mă mai interesează, ci vreau să fie bine”, a spus Maria.

De asemenea, Maria a povestit că a contactat-o pe proprietara patrupedului, însă aceasta nu i-a mai răspuns și i-a blocat numărul de telefon: „Am sunat-o pe doamna de la care l-am cumpărat să o întreb de ce m-a păcălit, dar mi-a blocat numărul. După o săptămână am sunat-o iar după alt număr și mi-a răspuns foarte urât și a zis că nu e vina ei, ci a medicului. I-am spus că dacă voia mai mulți bani îi dădeam, dar să nu mă pună în situația asta că aici nu e ca în România unde poți să ții un câine în curte și să nu te întrebe nimeni dacă e vaccinat”, a mai spus Maria, potrivit .

Pentru achiziționarea câinelui, sibianca a plătit 450 de euro, însă pentru că se află în carantină aceasta va mai plăti alți 700 de euro: „Eu sper să nu îmi dea și amendă pentru că a ajuns cățelul în țară ilegal. Am făcut o greșeală, mai bine luam din Austria cățel”, a mai spus ea.