Fraudă în numele Enel. Dacă și tu ai fost sunat de către necunoscuți pentru a schimba brusc furnizorul de gaze e posibil să fi luat o mare țeapă. Sute de români au fost păgubiți

O nouă fraudă e tot mai frecventă în România. O „țeapă” cum se spune pe românește, dată în numele companiei ENEL. Sistemul este simplu: oamenii sunt sunați de un asa-zis reprezentant al companiei și păcăliți să își trimită datele personale. Iar de aici înainte, orice hacker se descurcă.

O nouă fraudă e tot mai frecventă în România

Totul începe cu un telefon primit la o așa-zisă reprezentantă a companiei Enel. Iar discuția este despre liberalizarea pieței energiei, despre un nou contract, sau cum s-a întâmplat în anumite cazuri mutarea unor contracte de la alte companii distribuitoare de energie sau gaze naturale la ENel.

Luați însă la bani mărunți cei care sună în numele Enel închid telefonul și aici se oprește tentativa. Problema apare însă în cazul oamenilor bătrâni și singuri care nu se pricep și se sperie ușor atunci când aud că ar putea rămâne fără gaze sau fără lumină, iar atunci totul de vine foarte ușor.

Se dau toate datele și, în scenariul preferat de infractori, se și încheie un contract pe loc, prin telefon. Cei care cad în plasă încep chiar să și plătească facturi fără să știe că plătesc de fapt unui infractor.

Iar tentativele nu sunt puține. Mulți utilizatori de pe internet au reclamat faptul că au fost sunați de la același număr și li s-au cerut datele sub pretextul liberalizării pieței de energie și reînnoirii contractului cu enel. Utilizatorii spun că au și reclamat la Enel până acum însă nu știu dacă s-a luat vreo măsură.

Frauda a fost semnalată de către jurnalistul Cătălin Prisacariu, el însuși sunat de către excroci. Acesta a povestit că a fost contactat de către o așa zisă reprezentantă Enel care a precizat că firma care furnizează gaze a sucombat și Enel România face o ofertă în loc. Posibila victimă trebuie să ia o decizie pe loc cu privire la o ofertă fictivă.

“Nu credeam că mă mai poate surprinde cu multe această țară, dar azi a reușit cu comportamentul de raket al Enel România. Care, printr-o reprezentantă care m-a sunat fără să-și devoaleze numele (nici măcar la insistențele mele), m-a șantajat în cel mai jegos stil: cică firma care îmi furnizează gaze a sucombat („nu mai e pe piață”, a zis doamna/domnișoara) și Enel România îmi face o ofertă în loc; ok, dați-mi pe e-mail și voi lua o decizie, zic eu, că acum am și alte treburi; nu se poate, zice tovarășa de la Enel România, trebuie să mă decid azi, oferta e valabilă doar azi! Chiar a înnebunit toată lumea, așa se fac acum contractele la Enel România, sub amenințare? I-am transmis reprezentantei tale, Enel România, că lucrurile nu vor rămâne așa”, a scris jurnalistul.

Ulterior, după o scurtă documentare, acesta a aflat că foarte mulți au avut conversații similare și au și reclamat la Enel România tentativa de țepuire, dar Enel România nu a considerat necesar să facă ceva în legătură cu cei care, se pare, se folosesc de numele companiei ca să înșele cetățeni. Situația este cu atât mai gravă cu cât țeparii care sună știu exact cu cine ai contract la gaze și inventează povești semi-credibile ca să îți ia banii. O dovadă că autoritățile care trebuie să vegheze la respectarea GDPR sunt depășite de situație.

Jurnalistul Cătălin Prisacariu, contactat de hoți

Jurnalistul Cătălin Prisacariu a explicat pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Irina Petraru, faptul că acești excroci dețin multe informații despre datele personale ale posibilelor victime:

“Acești oameni sunt niște profesioniști ai țepelor, sunt niște excroci cu pedigree și ca orice excroc care știe ce presupune o excrocherie de succes și-au făcut temele înainte. În cazul meu știau exact că am un contract de furnizare de gaze naturale cu o anumită companie și au inventat o poveste foarte simplă dar care putea părea credibilă, anume au inventat: acea compania a ieșit de pe piață. Puteți verifica pe site-ul ANRE.Persoana care m-a sunat avea acces nu numai la fate personale la care nu ar fi trebuit să aibă acces și anume, la faptul că am un contract de furnizare de gaze cu o anumită companie.

Își făcuse temele această femeie care m-a sunat inclusiv în ce privește sistemul, în general, de funcționare al acestor furnizori de utilități. Avea foarte mult tupeu. Nici vorbă ca această companie să nu mai fie pe piață, are o licență până în 2049”, a precizat Cătălin Prisacariu.

El a descris care sunt elementele care l-au pus pe gânduri și să îșid ea seama că este vorba despre o fraudă:

“Mi-a dat de gândit faptul că această societate cu care am reînnoit contractul pentru furnizarea de gaze ar fi putut să iasă pe piață brusc, fără niciun avertisment,, m-a făcut foarte suspicios această informație. S-a întâmplat ca duminică, adică acum trei zile să interacționez cu oameni de la departamentul de mentenanță ai acestei societăți, pentru că i-am sunat pentru o posibilă scurgere de gaze și au venit la timp, și-au făcut treaba. A refuzat să își dea numele și să se identifice. Dacă nu se face, potențialul client trebuie să insiste pentru a primi datele de identificare”, a spus jurnalistul.