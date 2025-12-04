Finlanda, Danemarca și Suedia urmează să implementeze reguli stricte prin care elevii sunt obligați să predea telefoanele mobile la începutul cursurilor. România, însă, este cu un pas în față. Măsura a fost deja implementată în urmă cu un an, în școlile din țară. Experiența acumulată în școlile românești arată atât rezultate pozitive, cât și provocări, mai ales la nivel liceal.

Regulile privind interzicerea telefoanelor în școli au fost integrate oficial în Statutul Elevului și în ROFUIP în 2024. Documentele prevăd că elevii nu au voie, le este interzis „să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs”, iar dispozitivele trebuie depuse „într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă”.

Singura excepție apare atunci când profesorii solicită utilizarea lor pentru activități educative, potrivit .

Ce spun școlile din România la un an de când telefoanele mobile au fost interzise

Într-o din București, măsura a început să funcționeze vizibil mai bine, explică directoarea Daniela Voinea:

„La început, ca orice regulă, nu prea a fost respectată. Încet, încet au reușit să se obișnuiască. Am avut sprijin din partea părinților, din partea majorității părinților, pentru că și aici există păreri pro și contra. Într-un final au reușit să respecte această regulă, mai ales din momentul în care a fost introdusă în legea învățământului”, a spus Daniela Voinea.

Elevii își pun telefoanele într-un dulap la prima oră și le recuperează la finalul zilei. Profesorii simt deja diferența:

„Este mult mai bine, având în vedere că nu le mai distrage atenția. Și sunt mult mai tentați atunci când colegii mei profesori le folosesc la oră, în scop educativ. În sensul că le folosesc mai cu interes decât atunci când le aveau în permanență la ei”, a mai adăugat directoarea.

Daniela Voineaspune că, înainte de introducerea regulii, au existat inclusiv situații grave, precum înregistrări video făcute pe ascuns:

„Înregistrări video ale colegilor în diverse ipostaze. Drept pentru care au fost anunțați cei de la Poliție. (…) Imaginea este dreptul fiecăruia”, a completat ea.

Telefoanele mobile, interzise în școlile din România. De ce este mai complicată interzicerea în licee

Bogdan Gogan, secretar general al Consiliului Național al Elevilor, explică faptul că regulile sunt aplicate neuniform în licee:

„În liceul meu, situat într-o comunitate semi-urbană de aproximativ 10.000 de locuitori, regulamentul privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor nu este aplicat unitar la nivelul întregii instituții. Există clase și diriginți care iau această regulă mai în serios, însă, în general, nu se implementează măsuri concrete pentru a limita folosirea telefoanelor. (…) Principala diferență se observă în atitudinea și abordarea profesorilor atunci când surprind un elev folosind telefonul în timpul orei. Cadrele didactice sunt vizibil mai exigente în acest sens și tratează situația cu mai multă seriozitate”, a explicat Bogdan Gogan.

Consiliul Național al Elevilor consideră măsura una benefică:

„Considerăm că noile reglementări privind interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor și, în unele școli, pe întreaga durată a programului, reprezintă un pas necesar și binevenit în direcția restabilirii disciplinei și sporirii calității actului educațional. Într-un context în care telefoanele sunt una dintre cele mai mari surse de distragere, alegerea de a elimina tentația digitală ne permite să redăm orele de curs atenției reale, să încurajăm participarea activă a elevilor și să susținem un climat de respect reciproc între profesori și elevi. Totodată, apreciem că regulamentul prevede excepții pentru utilizări educative, ceea ce oferă flexibilitate și recunoaște rolul tehnologiei când este folosită corect”, a mai adăugat secretarul general al Consiliului Național al Elevilor.

Ce sancțiuni riscă elevii care nu respectă regulamentul

Sancțiunile, prevăzute în Statutul Elevului, variază de la mustrare până la scăderea notei la purtare sau sistarea bursei. În liceu, există inclusiv posibilitatea exmatriculării.

ROFUIP prevede clar că telefoanele pot fi luate de către personalul școlii, dacă elevii le folosesc în timpul orelor, și înapoiate, ulterior, părinților:

,,Nerespectarea prevederilor referitoare la utilizarea telefoanelor/a altor echipamente de comunicații electronice poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/reprezentanți legali ai beneficiarilor primari minori sau beneficiarilor primari majori conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ”, este prevăzut în ROFUIP.

„Nu este un lucru greșit, atât timp cât regulamentele susțin acest lucru. Nu se poate folosi noțiunea de confiscare. Prin confiscare se înțelege să nu îl mai dai înapoi. Asta nu se întâmplă”, a mai menționat Daniela Voinea.

Cum arată regulile în alte țări europene și în America Latină