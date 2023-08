Tensiuni în Marea Neagră: O navă militară rusă a deschis focul asupra unui cargo

O navă militară rusă a declanșat o acțiune de tragere cu focuri de avertisment în sud-vestul Mării Negre, îndreptate către o navă-cargo sub pavilionul insulelor Palau, în cursul zilei de duminică. Nava-cargo se afla în drum spre portul Izmail din Ucraina, potrivit unui anunț oficial făcut de Ministerul rus al Apărării, comunicat preluat atât de Reuters, cât și de AFP. spun că nava-cargo se afla inițial în apropierea coastelor Bulgariei și avea destinația către portul românesc Sulina.

The Russian military boarded the vessel with the help of a Ka-29 helicopter

— RTÉ News (@rtenews)