Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat

Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat

Ana Maria
12 dec. 2025, 16:59
Sursa foto: Romsilva

Instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, fostul director al Direcției Silvice Arad, și a menținut decizia privind încetarea contractului de muncă. Mai mult, magistratul a dispus ca acesta să returneze bonusul de pensionare de 280.520 lei, sumă considerată necuvenită de către Romsilva. Decizia a fost anunțată public de ministra Mediului, Diana Buzoianu, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Într-un mesaj transmis vineri pe Facebook, ministra a precizat:

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”

De ce a ajuns cazul lui Teodor Țigan în atenția publică

Fostul director a contestat în instanță atât încetarea contractului său de muncă, cât și obligația de a restitui bonusul consistent de pensionare, despre care Romsilva afirmă că ar fi fost încasat ilegal. Procesul a vizat clarificarea legalității încetării raporturilor de muncă, dar și justificarea beneficiului financiar primit la plecare.

Decizia instanței reprezintă un prim pas în demersurile Romsilva de a recupera sumele considerate necuvenite și de a stabili responsabilitățile conducerilor locale ale direcțiilor silvice.

Ce verifică acum Corpul de Control al Ministerului Mediului

Ministra Diana Buzoianu a trimis Corpul de Control la Direcția Silvică Arad pentru a analiza procedurile prin care fostul director Teodor Țigan ar fi fost reangajat după pensionare. Potrivit ministrului, au apărut suspiciuni privind modul în care acesta ar fi revenit în instituție fără concurs.

„Ieri am semnat planul de control, zilele acestea urmează să meargă, efectiv, oamenii pe teren, verificăm exact modalitatea legală în care domnul Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare şi apoi s-ar fi reangajat fără concurs în cadrul Direcţiei silvice”, a precizat Buzoianu, în conferința de la Palatul Victoria.

În funcție de concluziile controlului, scenariile posibile sunt variate. Ministra spune clar: „Depinzând de fapte, putem să vorbim de oricare dintre scenarii. Noi avem rapoarte ale Corpului de control care s-au finalizat cu contravenţii sau avem rapoarte ale Corpului de control care s-au finalizat cu concluzii trimise către Parchete. Depinde ce va fi descoperit”, a explicat Diana Buzoianu.”

Pentru moment, hotărârea instanței este doar un verdict preliminar. Fostul director are dreptul de a face apel, ceea ce ar putea prelungi procedura juridică până la o decizie definitivă.

