„The Legend of Ochi”: România devine „Insula Carpathia” în filmul cu Willem Dafoe

Început promițător pentru „The Legend of Ochi”

„The Legend of Ochi” a fost regizat de Isaiah Saxon și este o producție a studioului A24, renumit pentru succesul său cu filme precum „Everything Everywhere All at Once” și „The Whale”. În ciuda unui buget modest de 10 milioane de dolari, filmul a debutat pe locul 9 în clasamentul box office-ului din America de Nord, cu încasări de 1,4 milioane de dolari, din 1.153 de săli de cinema. Aceste cifre, deși modeste comparativ cu standardele Hollywood-ului, sunt un succes pentru o producție de genul „fantasy”.

O poveste magică în inima României

Filmul urmărește povestea lui Yuri, o fată timidă, interpretată de Helena Zengel, care descoperă un pui de Ochi rănit și pornește într-o aventură ce o duce dincolo de orice imaginație. Alături de ea se află Willem Dafoe, Finn Wolfhard (din „Stranger Things”) și Emily Watson. De asemenea, filmul se remarcă nu doar prin povestea captivantă, ci și prin peisajele impresionante ale României, filmate pe Transfăgărășan și în Munții Apuseni. Aceste locații au fost transformate într-o „Insulă Carpathia” misterioasă, ce adaugă un farmec aparte producției.

România, locație de top pentru producții internaționale

„The Legend of Ochi” este un exemplu perfect de utilizare a peisajelor românești în producții de mare amploare. „De la Transfăgărășan până în adâncurile Munților Apuseni, The Legend of Ochi valorifică peisajele noastre ca niciun alt film internațional de până acum”, a spus jurnalistul Gruia Dragoimir pentru HotNews.ro. Filmul a fost apreciat de critici, având o rată de aprobare de 80% pe Rotten Tomatoes și un scor de 68 pe Metacritic, iar efectele vizuale și atmosfera create de peisajele românești au jucat un rol esențial în acest succes.

Colaborare internațională pentru un film de succes

Un aspect important al filmului a fost colaborarea dintre echipele românești și cele internaționale. George Magheru, asistent de regie, a povestit într-un interviu pentru despre cum a fost să lucreze pe un platou de filmare complex, gestionând echipa locală și lucrând alături de actori celebri precum Willem Dafoe. Acesta a explicat cum a coordonat filmările într-un mediu provocator, având în minte nu doar logistica, dar și crearea unor efecte speciale complexe, cum ar fi animarea creaturilor fantastice.

Astfel, „The Legend of Ochi” reprezintă nu doar un succes cinematografic, ci și o oportunitate importantă pentru România de a deveni o destinație de top pentru producțiile de film internaționale.