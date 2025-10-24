Dacă ai uitat mâncarea pe foc și te-ai ales cu oala arsă, nu te panica! Sunt șanse să o readuci la forma inițială cu un simplu, natural și destul de rapid. Iată despre ce este vorba!

Ingredientele de care ai nevoie

În primul rând, înainte de a începe să prepari „soluția magică”, asigură-te că ai prin casă , detergent de vase și oțet. Acestea te vor ajuta să scapi de culoarea neplăcută și arsuri. Combinația de ingrediente va înmuia arsurile, făcând desprinderea mult mai ușoară, conform Click.

Bicarbonatul de sodiu și sarea funcționează ca abrazivi naturali, în timp ce detergentul de vase descompune grăsimea topită, iar oțetul declanșează o reacție efervescentă.

Așadar, pregătește următoarele:

1 lingură de bicarbonat de sodiu

1 lingură de sare

câteva picături de detergent de vase

oțet alimentar

prosoape de hârtie sau o lavetă curată

Pas cu pas pentru o oală impecabilă

Iată ce trebuie să faci pentru a-i readuce strălucirea vasului tău:

Asigură-te că oala arsă este complet uscată.

Presară bicarbonatul și sarea pe fundul vasului.

Adaugă câteva picături de detergent, astfel încât să obții o pastă densă.

Întinde amestecul uniform cu un burete de sârmă sau o perie de bucătărie.

Pune peste pastă 2-3 prosoape de hârtie și toarnă oțet peste ele, până când se îmbibă complet.

Lasă reacția să acționeze 10-15 minute.

Îndepărtează prosoapele și curăță resturile cu un burete.

După toate acestea, depunerile arse ar trebui să se desprindă ușor de pe oală. Trucul funcționează pentru inox, aluminiu și oale emailate.

În cazul în care stratul ars este foarte gros, repetă procesul o dată sau de două ori. Această metodă poate fi folosită și în mod preventiv, în cazul în care vezi că oala ta începe să prindă o culoare mai închisă. Astfel, vei evita acumularea de reziduuri și vei prelungi durata de viață a vaselor tale.