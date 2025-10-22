B1 Inregistrari!
Elena Boruz
22 oct. 2025, 16:01
Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se face corect o baie cu gheață pentru față
  2. Chiar funcționează sau e doar un efect de moment?
  3. Mit sau realitate?

Tot mai multe influencerițe și dermatologi vorbesc despre un ritual simplu, dar aparent miraculos: baia cu gheață pentru față. Un bol cu apă și câteva cuburi de gheață ar fi suficiente, spun ele, pentru a reda luminozitatea pielii și a șterge semnele oboselii. Totul în doar 30 de secunde.

Departe de a fi o invenție modernă, acest truc are rădăcini vechi. În anii 50, actrițele de la Hollywood obișnuiau să-și scufunde chipul în apă rece înainte de filmări, pentru un ten neted și revigorat. Astăzi, ritualul revine în trend, prezentat drept o alternativă naturală la tratamentele de zeci de euro din saloanele de înfrumusețare.

Cum se face corect o baie cu gheață pentru față

Ritualul este simplu, dar trebuie urmat cu atenție. Se umple un bol mare cu apă rece și gheață, se curăță tenul, iar fața se scufundă pentru 10-15 secunde. Procedura se repetă de câteva ori, iar la final se aplică o cremă hidratantă sau un ser cu acid hialuronic, conform click.

Această expunere scurtă la frig stimulează circulația sângelui și oferă un efect instant de prospețime. Mulți spun că pielea devine mai fermă, porii par micșorați, iar tenul capătă un aspect sănătos și luminos.

Chiar funcționează sau e doar un efect de moment?

Contactul cu apa rece determină contracția capilarelor, reducând inflamația și cearcănele. După reîncălzire, vasele se dilată, iar sângele oxigenat oferă acel aspect „odihnit”. Efectul antirid, însă, este temporar, comparabil cu o ceașcă de cafea pentru piele: te trezește, dar nu ține toată ziua.

Specialiștii avertizează că persoanele cu piele sensibilă, cuperoză sau rozacee ar trebui să evite metoda, pentru a preveni iritațiile. În schimb, o pot înlocui cu comprese reci aplicate local.

Mit sau realitate?

Baia cu gheață oferă un efect vizibil de întinerire, dar doar pe termen scurt. Pielea arată mai tonifiată, iar tenul capătă o strălucire naturală, ideal înainte de o ieșire sau un eveniment important.

Pe termen lung, însă, tinerețea pielii se menține prin hidratare, somn suficient și protecție solară. Așa că, dacă vrei o soluție rapidă de revigorare, bolul cu gheață poate fi un aliat, dar nu un tratament miraculos.

