Ministerul Muncii a lansat în dezbatere un proiect de lege care prevede ajutoare financiare pentru tinerii care intră pe piața muncii și mame cu mai mult de trei copii. De asemenea, proiectul propune modificări legislative care să vină în sprijinul victimelor violenței domestice și a traficului de persoane.

„ , Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Este vorba de un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, protejarea și reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele traficului de persoane, dar și mamele cu 3 copii”, a anunțat instituția, printr-un comunicat citat de Agerpres.

Câți bani ar putea primi tinerii abia intrați pe piața muncii

Propunerea legislativă prevede acordarea unor bonusuri tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani, care sunt la primul lor loc de muncă. Sunt vizați exclusiv tinerii care nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, cu scopul de a-i sprijini să își continue activitatea profesională.

Această prima ar urma să se acorde lunar, timp de 24 de luni de la obținerea primului job. Cuantumul ei ar fi de 1.000 de lei per lună, în primul an de activitate profesională, și 1.250 de lei per lună, în cel de-al doilea an. Majorarea bonusului în cel de-al doilea an are rolul de a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. Pe lângă această sumă care ar urma să revină angajaților, statul ar fi responsabil de acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care acceptă să lucreze cu o persoană înregistrată ca șomeră.

Ce ajutor propune Ministerul Muncii pentru victime ale violenței domestice

Proiectul, care își propune integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc, prevede sprijinirea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane prin servicii dedicate pentru reinserție pe piața muncii. Măsurile oferă o șansă reală la independență persoanelor care au fost supuse unor abuzuri. La fel ca în cazul tinerilor, care acceptă angajarea unei persoane aflate într-o situație de risc, înregistrată ca șomer, vor primi o subvenție lunară de 2.250 lei.

Aceeași sumă o vor încasa lunar, din partea statului, și firmele care angajează mame cu cel puțin 3 copii minori în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru ca persoanele aflate într-una dintre categoriile expuse mai sus să poată beneficia de ajutorul statului la intrarea pe piața muncii, trebuie să fie înregistrate ca șomeri.

„România are nevoie de o piață a muncii mai incluzivă, în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Am pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari și pentru a încuraja angajatorii să ofere șanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin. De aceea, tinerii vor putea beneficia de o ‘primă de stabilitate’ la primul loc de muncă, mamele cu cel puțin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenței, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate. Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, luni, într-o postare pe Facebook