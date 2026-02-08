B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii

Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 23:38
Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii
Oamenii din Generația Z, primii care nu-s mai inteligenți decât părinții lor. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Exponent al Generației Z: Noi avem de toate
  2. Cum explică profesorii faptul că inteligența medie a început să scadă

Tinerii care au acum între 14 şi 29 de ani, cunoscuți drept Generația Z, sunt primii care nu devin mai inteligenți decât părinții lor. E o tendinţă care se manifestă pentru prima dată în ultimii 200 de ani. Studiile internaționale arată că, după această perioadă în care inteligența medie a crescut constant, acum începe să scadă.

Exponent al Generației Z: Noi avem de toate

În vreme ce profesorii vin cu tot felul de teorii și explicații pentru care se întâmplă acest lucru, tinerii spun că pur și simplu sunt mai relaxați.

„Noi nu suntem presaţi sau forţaţi să avem această abilitate cum au fost ei. Ei dacă au fost poate mai săraci, poate pe vremea lor nu au avut mâncare, au avut alte probleme. Noi avem de toate. Avem telefoane, avem acces, avem totul la îndemână”, a spus un reprezentant al Generaţiei Z.

Cum explică profesorii faptul că inteligența medie a început să scadă

„Ceea ce cred că este diferit la ultimele generaţii comparativ cu generaţiile de acum 10 ani, de acum 15 ani, este cum se raportează la informaţie şi la modul în care învaţă. În trecut erau mai cuminţi şi mai conştiincioşi. Acum este foarte greu să le captezi atenţia, par dezinteresaţi şi par să nu înţeleagă”, a declarat Alexandra Zbuchea, profesor universitar, pentru Observator News.

În întreaga lume competenţele tinerilor în citire, logică și rezolvarea problemelor au scăzut semnificativ, au descoperit cercetătorii în neuroștiință.

„Inteligenţa emoţională, adica lipsa de empatie pe care ei o au. Odată cu avansarea tehnologiei şi cu petrecerea timpului în faţa telefoanelor le dispare şi gândirea critică. Preferă să vizioneze ceva decât să citească, decăt să exerseze cu pixul”, a explicat și profesorul Pompei Mititean.

