Generația Z caută locuri de muncă bine plătite, cu program flexibil, lideri empatici și un mediu profesional echilibrat. Acești tineri schimbă regulile jocului, punând pe primul loc starea de bine și echilibrul dintre viață și carieră.

Sunt mai puțin orientați spre competiție decât milenialii, însă acordă o importanță mai mare echilibrului și stării lor emoționale. Pentru angajatori, astfel de așteptări par adesea exagerate, mai ales când vin din partea tinerilor lipsiți de experiență.

De ce Generația Z refuză să se sacrifice pentru job

să își trăiască viața doar pentru job și respinge ideea sacrificiului profesional total. Spre deosebire de mileniali, care acceptau ore suplimentare, tinerii de azi vor echilibru, libertate și timp pentru ei. Aceștia consideră că succesul nu se măsoară în ore petrecute la birou, ci în starea de bine și sensul vieții.

„Mi se pare că se creează un cerc vicios în care noi suntem cumva învăţaţi că trebuie să muncim pe brânci şi că trebuie să demonstrăm ca să ajungem să câştigăm banii pe care îi merităm, dar la finalul zilei e vorba de muncă, de timpul meu”, a declarat o tânără.

„Nu văd să se merite acest lucru. Sunt de părere că orice ai face, dacă te pricepi destul de bine la asta, o să vină şi banii”, a spus un băiat.

De ce nu se mai înțeleg angajatorii cu Generația Z

La interviuri, diferențele de mentalitate ies la iveală imediat, iar discuțiile se transformă adesea în ciocniri de principii. Angajatorii vor seriozitate, stabilitate și un program clasic de opt ore, așa cum au fost obișnuiți ani la rând. În schimb, tinerii din Generația Z caută libertate, creativitate și posibilitatea de a lucra după propriul ritm.

„Angajatorii caută să vadă la tinerii din Generaţia Z că sunt responsabili, că sunt implicaţi şi că arată devotament faţă de locurile de muncă. Iar la ei asta înseamnă ca tinerii să nu fie foarte flexibili, să lucreze în mod tradiţional opt ore poate nouă ore pe zi, să lucreze de oriunde să aibă un program poate mai scurt de muncă. Caută ca locurile să fie creative”, a spus Georgiana Şerban, specialist HR, pentru observatornews.ro.

Mai are răbdare tineretul să crească în carieră

Tinerii de azi nu mai acceptă să urce pas cu pas, ci : salarii mari și program flexibil. Chiar fără experiență, cer aceleași venituri ca angajații cu zece ani de muncă în spate. Generația Z crede că inteligența digitală și adaptarea rapidă valorează mai mult decât vechimea într-un birou.

„Un milenial care are 10 ani de muncă are undeva aşteptări salariale în jurul la poate 10000 de lei. Un tânăr din Generaţia Z caută să aibă un job în era tehnologiei vine cu aceleaşi aşteptări salariale, chiar dacă el nu are deloc experienţă în câmpul muncii”, a mai precizat Georgiana Şerban.

De ce visează tinerii la bani făcuți ușor

Tinerii se orientează spre domenii moderne precum , publicitate și resurse umane, dar caută și surse rapide de venit. Mulți își doresc să câștige bani din activități extrajob, mai ales din conținutul postat online.

„De multe ori faptul că văd că se pot obţine lucruri foarte uşor, facil, postând doar un simplu story de câteva secunde îi face să creadă că sunt nedreptăţiţi. Şi că de ce nu li se întâmplă şi lor acelaşi lucru”, a mai transmis Claudia Vîja, psiholog.