România, blocată la coada Europei la angajări. Tinerii spun că e un coșmar să își găsească un job: „Foarte, foarte greu”

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 20:43
Cuprins
  1. Ce arată datele și cifrele
  2. Ce sectoare oferă oportunități
  3. Cum resimt tinerii și ce recomandă recrutori

Piața muncii din România scoate în evidență un paradox tot mai greu de ignorat. Deși angajatorii vorbesc despre lipsa de personal, oportunitățile reale de angajare rămân limitate comparativ cu restul Uniunii Europene.

Datele publicate de Eurostat arată că România se situează printre ultimele locuri la capitolul joburi vacante. În același timp, mai mult de jumătate dintre locurile de muncă disponibile prin agențiile județene sunt destinate celor cu studii cel mult gimnaziale. Situația indică un dezechilibru clar între cerințele pieței și nivelul de pregătire al forței de muncă.

Ce arată datele și cifrele

Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă, în care găsirea unui job poate dura luni întregi. Numărul locurilor de muncă disponibile este în scădere. Statisticile Eurostat confirmă că România are cea mai mică rată a posturilor vacante din Uniunea Europeană.

În prezent, angajatorii au declarat 31.088 de locuri de muncă la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Peste jumătate dintre acestea sunt destinate persoanelor cu studii cel mult gimnaziale. În același timp, mai puțin de 10% dintre aceste joburi se adresează celor cu studii superioare, ceea ce arată un dezechilibru evident între nivelul cerut și cel oferit pe piață.

Ce sectoare oferă oportunități

La finalul anului 2025, cele mai multe șanse de angajare se regăseau în domenii precum furnizarea de energie, gaze și aer condiționat, dar și în administrația publică. Între timp însă, sectorul public se confruntă cu presiuni și este nevoit să facă disponibilizări, reducând astfel oportunitățile.

În schimb, domeniile tehnice și de producție rămân printre cele mai stabile. „Ca să aveți un loc de muncă asigurat, ar trebui să fie pe partea de producție, pe partea tehnică. Electricieni, instalatori, operatori CNC se caută foarte mult”, a explicat reprezentanta unei agenții de recrutare pentru stirileprotv.ro.

Cum resimt tinerii și ce recomandă recrutori

Pentru mulți tineri, situația de pe piața muncii este descurajatoare. O tânără din Pitești a povestit, pentru sursa menționată, cât de greu i-a fost să își găsească un loc de muncă, deși a aplicat constant: „Foarte greu am găsit, nimeni nu mai angajează. Foarte, foarte greu. Trimiteam CV-uri și o să vă contactăm noi și nu mă mai contacta nimeni.”

Specialiștii explică această situație prin contextul economic instabil. „Ori de câte ori apar turbulențe economice sau perioade mai complicate, prima undă de șoc se resimte pe piața muncii. Încep să se tempereze numărul de angajări noi și vedem mai multă prudență din partea angajatorilor”, a spus Ana Călugăru, director de comunicare într-o platformă de recrutare.

Totuși, există și oportunități. Pe marile platforme de recrutare, absolvenții pot găsi joburi fără experiență, iar marile lanțuri comerciale continuă să angajeze în majoritatea orașelor din țară.

