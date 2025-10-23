B1 Inregistrari!
Ana Maria
23 oct. 2025, 20:28
Cuprins
  1. Cât a costat toaleta inteligentă din Timișoara
  2. Ce probleme au mai existat la toaletele “inteligente” din Timișoara

O toaletă inteligentă instalată într-un parc din Timișoara, care a costat cât un apartament, aproape 100.000 de euro, s-a stricat. Oamenii au observat că, în plin proces fiziologic, ușa toaletei se poate deschide singură. Astfel că cei din interior sunt expuși privirilor trecătorilor din parc.

“Doar cei foarte rapizi reușesc! Când ți-e lumea mai dragă, se deschide ușa singură la toaleta inteligentă de 100.000 de euro din Parcul Civic la Timișoara”, se arată în descrierea clipului publicat e Opinia Timișoarei.

Prin urmare, mare atenție atunci când alegeți să folosiți o astfel de toaletă, să nu aveți parte de surprize neplăcute!

Cât a costat toaleta inteligentă din Timișoara

În total, au fost montate 2 astfel de toalete inteligente.

”Toaletele inteligente au fost achiziționate prin licitație publică, la prețul de 379.934 lei + TVA -toaleta din Parcul Civic și la prețul de 383.327 lei + TVA – toaleta din Parcul Lidia. Costurile au inclus atât proiectarea, cât și și execuția lucrărilor și materialele folosite. Termenul de execuție este de două luni de la începerea lucrărilor. Astfel de achiziții s-au făcut și în alte orașe din țară, în anii trecuți, spre exemplu la Brașov s-au cumpărat toalete inteligente în anul 2023 la prețul de 243.500 lei, doar achiziție, fără execuție de lucrări”, au transmis reprezentații Horticultura pentru Sursa de Vest.

Toaletele au 12 metri pătrați, cu sistem de autocurățare și senzori, astfel că utilizatorii nu ating elementele din interior.

Toatele inteligente din Timișoara sunt mai scumpe decât cele din Cluj, dar și din Brașov. Clujul a cumpărat 4 toalete smart cu puțin peste 50.000 de euro fiecare, iar Brașovul a dat în jur de 74.000 de euro bucata și a cumpărat 28 de toalete inteligente.

Ce probleme au mai existat la toaletele “inteligente” din Timișoara

Încă de la deschiderea lor, la finele lunii august, au apărut tot felul de probleme. La cea din Parcul Pădurice fie se bloca ușa, fie nu existau hârtie igienică și săpun, fie  toaleta lua banii și nu se deschidea. Problemele acestea s-au rezolvat între timp, potrivit Opinia Timișoarei.

