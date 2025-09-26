Toamna aduce vreme severă! Cât de rece va fi luna octombrie: „Lapoviță și ninsoare în următoarele zile”

România traversează zile de toamnă cu vreme instabilă, mai rece decât valorile normale pentru această perioadă, iar fenomenele meteo din ultima săptămână readuc în atenție discuțiile despre vortexul polar. Începând cu 25 septembrie, țara noastră se confruntă cu o scădere bruscă a temperaturilor, de până la 10-15 grade față de zilele anterioare, și cu intensificări ale vântului care ating 40-50 km/h. În zonele montane sunt așteptate chiar și primele ninsori. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie explică faptul că situația actuală are legătură atât cu evoluția vortexului polar de la Polul Nord, cât și cu influența cicloniilor din Atlantic.

Florinela Georgescu, director ANM, a subliniat pentru că ne aflăm într-o perioadă de tranziție între sezonul cald și cel rece, iar contextul atmosferic favorizează variații mari de temperatură și episoade de vreme severă. Deși vortexul polar este în plină formare, el nu este cauza principală a răcirii bruște, ci doar un element într-un mecanism meteorologic mult mai complex.

Ce este vortexul polar și cum influențează România

Vortexul polar este o formațiune atmosferică specifică zonelor polare, caracterizată prin presiuni și temperaturi extrem de scăzute. În jurul acestei zone se formează un brâu de vânturi puternice, care are rolul de a menține aerul rece la latitudinile înalte.

„Vortex puternic înseamnă menținerea masei de aer foarte rece la latitudinile polare. Dacă această situație se întâmplă în sezonul rece, atunci este posibil ca, în zona României, să avem o iarnă cu temperaturi mai blânde decât este normal. Acest fenomen a fost observat frecvent în sezoanele reci din anii trecuți. Pe de altă parte, în sezoanele de tranziție, de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară, presiunea vortexul polar tinde să slăbească și atunci se formează condiții prielnice ca aerul foarte rece să coboare mult spre sud și să favorizeze o vreme mai severă”, a explicat Florinela Georgescu pentru sursa menționată.

De ce se răcește brusc vremea în România

Potrivit ANM, cauzele principale pentru temperaturile scăzute din aceste zile nu se află exclusiv la Polul Nord, ci în Atlantic. Fostele cicloane tropicale rămân active în această perioadă și generează fenomene de vreme severă în vestul Europei: ploi abundente și vânturi puternice.

Aceste vânturi modifică parametrii atmosferici la nivel continental. Ele împing mase de aer cald din nordul Africii spre Europa de Nord și, în același timp, permit pătrunderea aerului rece în spatele lor, inclusiv în România.

„Ceea ce se întâmplă acum nu este detrminat în mod direct de vortexul polar, ci aș spune, mai degrabă, că este o situație mai complexă în care și vortexul are un rol. Este vorba despre o perioadă de tranziție între sezonul cald și cel rece. În această perioadă, în stratul inferior al atmosferei există un anticiclon extins peste cea mai mare parte a continentului, care se deplasează puternic spre România, aducând aer mai rece și variații semnificative ale presiunii atmosferice, ceea ce explică intensificările vântului”, a subliniat Georgescu.

Cât va dura perioada cu temperaturi scăzute

Estimările meteorologice indică faptul că vremea rece va persista cel puțin până la începutul lunii octombrie. „Estimările meteorologice pe care le avem în prezent indică faptul că, în următoarele două săptămâni, chiar până la sfârșitul primei decade a lunii octombrie, temperaturile ar putea rămâne sub valorile normale ale perioadei. Ulterior, semnalele arată că am putea reveni la un normal, un regim cu temperaturi ușor mai blânde, mai crescute”, a precizat directorul ANM.

Deși septembrie a adus la început temperaturi chiar și de 28 de grade, finalul lunii și debutul lui octombrie marchează o răcire semnificativă, cu valori sub mediile climatologice.

Cât vor fi primele ninsori în zonele montane

În condițiile unei variații accentuate de temperatură, la munte sunt posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, în ultimele zile ale lunii septembrie și primele zile din octombrie.

„Presiunea atmosferică este în creștere, ceea ce înseamnă că nu mai favorizează formarea precipitațiilor. Totuși, pentru că există o variație puternică de temperatură, în zonele montane sunt condiții de formare a unor precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare în următoarele zile”, a explicat Georgescu.

Cum va arăta toamna și ce urmează după

Pe măsură ce avansăm în octombrie, temperaturile vor continua să scadă treptat, conform specificului sezonului. Chiar dacă vor mai exista zile blânde, valorile ridicate din septembrie nu vor mai fi atinse. În schimb, vom avea o toamnă cu temperaturi oscilante și episoade de instabilitate atmosferică. În plus, presiunea atmosferică în creștere va limita formarea precipitațiilor pe termen scurt, dar variațiile de temperatură vor continua să genereze episoade locale de ploi și vânt puternic.