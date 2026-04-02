Toni Greblă, fostul șef al Autorității Electorale, și incompatibil și în conflict de interese. Și-a mărit singur salariul. De trei ori

După ce site-ul de investigații a prezentat cazul, în august 2024, iar Curtea de Conturi l-a obligat pe Toni Greblă să restituie sumele încasate necuvenit, acum, un raport al Agenției Naționale de Integritate confirmă că fostul șef al Autorității Electorale și-a mărit singur salariul de trei ori.

Greblă pentru strâns bani

Toni Greblă nu și-a făcut numele de râs. Doar că în loc de paie și iarbă cosită, a strâns bani. Mulți. Agenția Națională de Integritate a confirmat că fostul șef al AEP a considerat că are salariul cam mic și a procedat în consecință. Și l-a mărit singur.

„În perioada martie 2023 – septembrie 2024, a semnat în calitate de președinte al Autorității Electorale Permanente, trei ordine care au produs un folos material pentru sine, reprezentat de majorarea veniturilor de natură salarială încasate în exercitarea funcției.”, precizează ANI.

ANI mai arată că Toni Greblă s-a aflat și în situația de incompatibilitate aproape doi ani de zile, deoarece a deținut simultan funcția de președinte al Secției de drept privat a Consiliului Legislativ și pe cea de președinte AEP.

„De asemenea, în perioada 28.03.2023 – 28.02.2025, simultan cu deținerea funcției de președinte al Secției de drept privat a Consiliului Legislativ a exercitat și funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.”, mai transmite .

Curtea de Conturi i-a cerut banii înapoi

Toni Greblă a fost votat ca președinte al Autorității Electorale Permanente pe 28 martie 2023. El a fost susținut pentru această poziție de PSD și PNL, dar propunerea a venit din partea partidului condus de Marcel Ciolacu.

Iar primul ordin pe care l-a emis Toni Greblă în calitate de președinte al , instituția care se ocupă de corectitudinea campaniilor electorale și controlul finanțării partidelor, a fost să își majoreze salariul.

Ordinul din 174 din 30 martie 2024, semnat chiar de Greblă, îi majora acestuia salariul cu 50%.

Iar Curtea de Conturi a descoperit plățile supradimensionate făcute de AEP către Toni Greblă în primăvara lui 2024, la un an după instalarea în funcție. Controlul Curții de Conturi la AEP arată că aproape 24.000 de euro nu pot să fie justificați în cazul lui Toni Greblă pentru 2023.